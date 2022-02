Der Raum ist hell und freundlich, ein modern geschwungener Lichtbogen weist den Besuchern den Weg. Am Eingang steht ein holzfarbener Tresen, links daran vorbei geht es dann zu den Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das eigentliche Highlight des neuen Bürgerbüros im ehemaligen Sparkassen-Gebäude gegenüber dem Rathaus ist aber nicht in den Räumen selbst zu sehen, sondern außen am

...