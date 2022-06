Die Plankstadter Gänsweid im Wandel der Zeiten

Plankstadt. Die Geschichte des Geländes wurde von Heimatforscher Eugen Pfaff bei manchen Gelegenheiten erzählt und auch beschrieben, so in der Festschrift zum 75-jährigen Jubiläum des Arbeitersängerbundes 1984. Es nimmt nicht wunder, dass Eugen Pfaff gerade beim Jubiläum dieses Vereins der Geschichte des Geländes in den Blick nahm, denn erst im Zuge des ersten Gänsweidfestes des Arbeitersängerbundes 1977 etablierte sich die Gänsweid erstmals als Festgelände. Die Plänkschder lieben ihr Festgelände Gänsweid, wie sich bei den vielen privaten und öffentlichen Festen immer wieder zeigt. Der Entschluss, auch die 1250-Jahr-Feier dort stattfinden zu lassen, war eine gute Entscheidung.

Dass sich Grillhütte und Festgelände so lange in ausgezeichnetem Zustand erhalten haben, ist sicher auch der umsichtigen Pflege und Beaufsichtigung durch den langjährigen Gemeindebeauftragten Norbert Vörg zu verdanken.

Nach der Entscheidung zum Bau eines Regenrückhaltebeckens fragten viele nach der geschichtlichen Bedeutung dieses Geländes am Ortsrand. So eine Senke oder „Loch“ deutet ja in unserer Gegend immer auf Kiesabbau hin – und auch hier war es nicht anders. Schaut man von der Gänsweid hinüber zum Friedhof, so fällt eine natürliche Senke in dem Gelände, das zum Gewann „Grenzhöferweg links“ gehört, auf. Hier verlief ein alter Neckararm, der die beiden Waldstücke Jungholz und Altholz voneinander trennte. Der jetzige Gänsweidweg stellte die östliche Grenze des Jungholzwaldes dar, der im Westen bis hinüber etwa zur Bahnstrecke Schwetzingen/Friedrichsfeld reichte. Im 18. Jahrhundert wurde jedoch zur Sicherstellung der Ernährung einer wachsenden Bevölkerung immer mehr Ackerland benötigt und so wurden immer wieder Waldstücke abgeholzt und der Landwirtschaft zugeführt. Im Jahr 1802 wurde das Waldstück Neurott gerodet und somit entstand auch das heutige Gänsweid-Gelände.

Im 19. Jahrhundert bestand in den Gemeinden ein großer Bedarf an Kies für Straßen und Hofbefestigungen. Eugen Pfaff berichtet aus alten Quellen, dass die Plänkschter so sehr von der Qualität ihrer überkiesten Straßen überzeugt waren, dass sie alle Argumente, die später für die Pflasterung der Straßen vorgebracht wurden, mit dem Hinweis auf die besondere Qualität und die hervorragenden Eigenschaften des Plänkschter Kieses entkräfteten. An verschiedenen Plätzen gab es mehrere Kiesgruben auf Plänkschter Gemarkung; die bekannteste davon ist wohl die Keesgrieb im Bereich Ludwig-Hildastraße, die auch oft mit der Gänsweid verwechselt wurde.

Verkauf an Konrad Lück

Als man aber nach reichlichem Abbau bemerkte, dass die Kiesschicht doch nicht so mächtig ist, wie ursprünglich gedacht, verpachtete man vom nördlichen Teil 28 Ar des Geländes als Ackerland und verkaufte es am 20. März 1822 an Konrad Lück. Erst 2021 erwarb die Gemeinde das Gelände von den Nachfahren zurück und sieht es nun für eine künftige Nutzung als Außengelände im Zusammenhang mit dem neuen Kindergarten „Kükennest“ im Container-Rathaus vor.

Schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde die heutige Leopoldstraße als der „Neue Viehe Trieb“ bezeichnet. Die meisten Gemeinden hatten Hirten angestellt. Das Hirtenamt war anspruchsvoll, das nur einem besonders zuverlässigen Menschen übertragen werden konnte. Denn das Vieh stellte damals das Vermögen einer Gemeinschaft dar. Die Bezahlung erfolgte entweder in Naturalien oder in Bargeld. In Plankstadt ist aus dem Jahr 1473 ein Schweinehirte namens Abraham Schardt bekannt; Daniel Weier war Kuhhirte und Georg Gund war Pferdehirte.

Als die Bauern zu umfangreicher Stallfütterung übergingen, verlor das Hirtenamt an Bedeutung. Am längsten hielt sich der Schweine- und Gänsehirte, und in Plankstadt war Hirtin Marie Gaa die letzte, die dieses Amt von 1910 bis 1921 ausübte. Mangels Bedarf gab die Gemeinde 1921 das Amt ganz auf. Am Morgen trieb die Hirtin die Schweine und das Federvieh durch den „Viehweg“ hinaus in die „Gänswóód“, am Abend öffnete sie das dortige Gatter und die Tiere fanden alleine den Weg zum heimischen Stall.

Wenn man weiß, dass es um diese Zeit schon die meisten größeren landwirtschaftlichen Betriebe im Bereich des alten Ortsetters Ladenburgerstraße (‚Baueregass’)/Scipiostraße/Wieblinger Weg gab, dann leuchtet der Weg durch den Viehweg zur Gänsweid schon ein.

Am längsten weidete das Federvieh in der Gänsweid; der Schweineauftrieb wurde schon früher eingestellt.

Nun war das Abwasserproblem in Plankstadt, das ja keinen eigenen Zugang zu fließendem Gewässer besitzt, schon immer so etwas wie ein Dauerbrenner. In den vergangenen 100 Jahren kam es zu einer ständigen Zunahme der Abwässer durch Mehrverbrauch von Wasser, Zunahme der Bodenbefestigungen und Dachrinnen. Zunächst wurden die Hausabwässer in die Jauchegruben („Puhllöcher“) geleitet, später in offenen oder abgedeckten Abwässergräben neben der Straße in kleine Teiche weitergeführt, zum Beispiel vor dem Haus Ladenburger Straße 7 („die gemeine Weed“) und in der Eppelheimer Straße gegenüber der Einmündung Scipiostraße („der gemeine Pfuhl“) – oder sie versickerten einfach am Ortsrand im freien Feld.

Ausgediente „Keesgrieb“

Später war es die ausgediente Kiesgrube, die Keesgrieb, und als auch die nicht mehr ausreichte, eben auch die Gänsweid. Ein Kanal von der Keesgrieb durch die Moltkestraße in die Gänsweid wurde auf Vorschlag der Großherzoglichen Wasser- und Straßenbauinspection Heidelberg gebaut. Im Jahr 1917 wurde ein Hebewerk errichtet, das die Abwässer über die Kläranlage des Ausbesserungswerkes in den Leimbach beförderte. Dies bedeutete für Plankstadt jedoch nur eine Art Vorläufer einer Kläranlage. Die Schlammablagerungen im Becken brachte man von Zeit zu Zeit auf die Felder oder in eine Schlammablagerungsgrube etwa in dem Bereich, wo heute die Grillhütte steht. Ein Teil des Schlamms wurde auch zur Felddüngung verwendet, was sich aber bald wegen der Schadstoffbelastung als nicht zweckmäßig erwies.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte sich das Problem erneut vehement dar, denn durch die Erweiterung des Ortsetters, Bevölkerungszunahme, Zunahme von Bädern und Wasserspülungen und durch eine weitere Verdichtung der nicht bebauten Oberflächen im Ortsetter war eine eigene Kläranlage unumgänglich geworden.

Nach 36 Monaten Bauzeit und einer erheblichen Überschreitung der ursprünglich geplanten Kosten war die Plankstädter Kläranlage fertig. Aber die Auslegung dieser Anlage hielt nicht lange vor: Am 1. Februar 1966 wurde der Abwasserverband „Unterer Leimbach“ gegründet, dem Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt angehörten.

Steigende Abwassermengen

Schon 1969 zeigte sich auch diese Anlage in Schwetzingen den steigenden Abwassermengen nicht mehr gewachsen und der Zweckverband „Klärwerk Bezirk Schwetzingen“ wurde ins Leben gerufen, dem zusätzlich noch Brühl und Ketsch angehörten.

Am 4. August 1978 wurde die Verbandskläranlage Brühl/Ketsch ihrer Bestimmung übergeben und die Plankstädter Abwässer brauchten nicht mehr in der Gänsweid gespeichert zu werden, sondern wurden von diesem Zeitpunkt an direkt zu dieser Anlage gepumpt. Der Weg zu einer neuen Bestimmung des Gänsweid-Geländes war frei.

Schon immer war die Gänsweid auch ein beliebtes Spielgebiet der Plankstädter Jugend. Im Winter zog man auf dem zugefrorenen Teich mit den Schlittschuhen seine Bahnen und „glennte“ darauf herum, wenn man keine Schlittschuhe hatte. Oder die Böschungen wurden als Rodelbahnen genutzt.

Im Sommer eignete sich das Gelände mit seinen unterirdischen Kanälen ganz besonders für Wild-West-Spiele und ähnliches. Sogar gebadet wurde in den Tümpeln, wobei man allerdings anschließend einen kräftigen Wasserstrahl aus dem Schlauch brauchte, um die stinkende Brühe wieder vom Körper zu spritzen.

Als Abenteuerspielplatz, besonders für die Buben, war die „Gänswóód“ immer sehr beliebt. So erzählte der 2001 verstorbene Unternehmer Walter Berger, dass man durch die Kanäle von der Kläranlage aus bis unter den Ort gelangen konnte – für heutige Eltern wäre das eine reine Horrorvision, denn ganz ungefährlich war das nie. Man stelle sich nur vor, dass während des Spiels plötzlicher Regen einsetzen konnte und sich die Kanäle füllten!

Als sich die Gemeinde im Jahr 1977/78 zur Anlage eines Festplatzes entschloss, war der Verwaltung auch klar, dass es sich um ein Provisorium handeln sollte, bis über den Bau eines schon damals diskutierten Regenrückhaltebeckens zu entscheiden sei. Eine Aktennotiz des Bürgermeisters weist diese Tatsache klar aus.

Dass durch den Bau der Grillhütte 1986 mit kräftiger finanzieller Unterstützung der ICI-Pharma und die Gestaltung der ansprechenden Außenanlagen ein schönes und auch erhaltenswertes Festgelände entstehen würde, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Beim Bau der Grillhütte wurden übrigens die Sandsteine des abgebrochenen Gasthauses „Zum Pflug“ verwendet, also auch geschichtsträchtiges Baumaterial.

Man kann ja wirklich von einem glücklichen Zufall sprechen, wenn man bedenkt, was üblicherweise mit ausgebeuteten Kiesgruben geschah: in den meisten Gemeinden dienten sie nämlich als Müllplatz, bis sie wieder aufgefüllt wurden und eben waren.

Wissenswertes zum Dialekt

Der Laut „ei“ im Wort Gänsweid ist im Plänkschter Dialekt eigentlich ein dunkler Nasallaut, den Eugen Pfaff „óó“ geschrieben hat, aber zum besseren Lesen ist es in diesem Text bei der Schreibweise „ei“ geblieben.

Der Richtigkeit wegen sei auch darauf hingewiesen, dass die in manchen Medien oft gebrauchte Bezeichnung „auf der Gänsweid“ falsch ist, in Plankstadt muss es „in der Gänsweid“ heißen, da es sich ja um ein tiefer gelegenes Gelände handelt. Den Begriff „auf der Gänsweid“ gibt es dagegen offiziell in der Nachbargemeinde Brühl.

Und so bleibt zu hoffen, dass der Dorfgemeinschaft das Festgelände Gänsweid noch lange erhalten bleibt – und gerade das Ortsjubiläum 2022 wird die Entscheidung früherer Kommunalpolitiker wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen.