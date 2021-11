Plankstadt. Paradiesäpfel am Weihnachtsbaum – so ist dieser musikalische Abendgottesdienst überschrieben. Am Mittwoch, 24. November, lädt die evangelische Gemeinde um 19 Uhr zur ersten musikalischen Andacht in der Adventszeit in die evangelische Kirche ein. Das schreiben die Geistlichen in einer Pressemitteilung.

Hintergrund ist der alte Brauch, den Christbaum mit verheißungsvoll duftenden roten Äpfeln zu schmücken. Erinnert diese Tradition nicht auch an Adam und Eva? Katrin Borrmann weiß manches zu berichten über diese ganz besonderen Früchte.

Strahlende Freude, Not und Irrungen des Lebens kennt auch Mendelssohn-Bartholdys Orgelsonate III, die an diesem Abend erklingt. Sie lässt den Zuhörer eintauchen in die Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins. Am Ende steht die Rückbesinnung auf den Glanz des Anfangsmotives und die Erlösung, als öffnete sich noch einmal die Tür zum Paradies – und steht uns das nicht auch durch das Kommen Jesu wieder offen?

Die Gemeinde freut sich auf alle Besucher. Es gelten die jeweils aktuellen Hygienebestimmungen der evangelischen Kirchengemeinde. Um sicher einen Platz zu bekommen, können sich Interessierte per E-Mail oder unter der Telefonnummer 06202/2 15 65 anmelden. zg

