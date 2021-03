Plankstadt. Bisher hat Dr. Claudia Stauche die Zahnarztpraxis in der Schönauer Straße 29 geführt. Doch ab dem 1. April übernimmt sie Verena Christ. Dr. Stauche geht in den Ruhestand.

AdUnit urban-intext1

„Ich suche schon länger nach einer eigenen Praxis in der Region und in Plankstadt passt für mich einfach alles“, freut sich Verena Christ. Sie zieht von Darmstadt wieder zurück in ihre ursprüngliche Heimat, denn eigentlich kommt sie aus Rauenberg.

Die Zahnmedizin ist für sie ein echter Traumjob. Dabei hat sie nach dem Abitur 2004 zunächst eine Ausbildung als Zahnarzthelferin gemacht und in diesem Bereich sechs Jahre lang gearbeitet. „Aber mir war klar, dass ich lieber auf der anderen Seite des Stuhles tätig sein möchte“, erklärt Verena Christ. Daher schloss sie ihr Studium der Zahnmedizin in Mainz an, das sie 2014 abschloss.

Wechsel einfach möglich

Es folgte eine Tätigkeit als Zahnärztin in einer Praxis in Darmstadt, bevor der Wunsch nach einer eigenen Praxis reifte. Ab 1. April hat sie also in der Schönauer Straße „den Hut auf“. Auch die beiden Mitarbeiterinnen, die schon länger in der Praxis mithelfen, werden übernommen. Patienten von Dr. Stauche können ohne Aufwand zu Verena Christ wechseln. Am bewährten Leistungsspektrum der Praxis ändert sich nichts. Die komplette Zahnheilkunde wird abgedeckt: von Zahnreinigung über Füllungen, Kronen, Brücken, Korrekturen, ästhetischen Behandlungen bis hin zum Zahnersatz. Auch Implantate sind bei Verena Christ möglich. Wenn es die Corona-Bestimmungen zulassen, wird Verena Christ auch Hausbesuche machen.

AdUnit urban-intext2

Die Zahnärztin hat übrigens eine Weiterbildung speziell für Wurzelbehandlungen gemacht. „Mein oberstes Gebot ist immer der Versuch, die eigenen Zähne zu erhalten“, erklärt sie. Und dass eine Wurzelbehandlung nicht mit Schmerzen verbunden sein muss, möchte sie den Patienten zeigen.

Ein Lächeln zaubern

Auch Angstpatienten sollten Verena Christ eine Chance geben. „Mir ist ein Vertrauensverhältnis wichtig und ich weiß, was Angst vor dem Zahnarzt bedeutet. Daher erkläre ich auch immer genau, was passiert und was ich tue“, meint die Medizinerin. Verena Christ hofft, dass sie als Nachfolgerin von Dr. Claudia Stauche, die die Praxis 30 Jahre lang geführt hat, gut angenommen wird und sie ihren Patienten stets ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. grö