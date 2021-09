Diebisches Trio auf Tour

Plankstadt. Drei unbekannte Jugendliche haben am späten Sonntagabend mehrere Gegenstände aus einem BMW entwendet, der in Höhe der Hausnummer 6 in der Stefanienstraße geparkt war. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 22.50 Uhr zum Diebstahl der Gegenstände.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Fahrzeug sei aufgrund eines Defekts nicht verschlossen gewesen, heißt es im Polizeibericht weiter. Nach bisherigen Ermittlungen hatten die jugendlichen Täter auch an anderen Fahrzeugen ihr Glück versucht und waren schließlich am BMW erfolgreich. Einer der Jugendlichen soll laut Zeugenhinweisen mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Das Polizeirevier in Schwetzingen bittet Zeugen, die zur Identifizierung der Täter beitragen können, sich unter Telefon 06202/ 28 80 zu melden. pol