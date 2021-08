DJ Sven Benz sorgt für Festivalstimmung

Plankstadt. Schon wenn man in die Nähe des Welde-Lustgartens kommt, brummt die Luft voller abendlicher Vorfreude: Den Bass hört man Meter entfernt und das Jubeln der feiernden Leute übertönt an manchen Stellen sogar die Musik. Die Besucher sind gut gelaunt: Direkt beim Betreten des Weldegartens verspürt man sogleich die bombastische Atmosphäre und den Drang, selbst mitzutanzen. Zudem ist das Wetter auch perfekt zum ausgelassenen Feiern: Mit einem wunderschönen Sonnenuntergang und den feuerroten Farben des Himmels wird der Abend gebührend eingeleitet.

Der Mann, der die Leute von der Bühne aus zum Feiern und zappeln bringt, ist DJ Sven Benz, der als Künstler bei der vorletzten Veranstaltung der Welde Summer Jams auflegt. Mit ihm wird der Samstagabend gebührend gefeiert: auch wenn am Anfang die Leute eher verhalten an ihren Tischen sitzen, werden sie mit der Zeit ausgelassener und tanzen vor der Bühne.

Lichtershow und Sommerfeeling

Die Besucher sind erleichtert, endlich mal wieder rausgehen und Partyluft schnuppern dürfen zu können. „Es fühlt sich fast ein bisschen wie ein Festival an,“ erzählt Amélie Leonhard, eine Besucherin der Veranstaltung und gebürtige Plankstadterin. „Es ist schön, endlich mal wieder aus dem Haus rauszukommen und in Plankstadt zu feiern.“

An ein Festival erinnert das Konzert von DJ Sven in der Tat: Lichtershow und angeleuchtete Palmen, dazu gab es leckeres Essen und Getränke, serviert vom Team des Weldegartens – diese Kombination macht das Sommerfeeling komplett. Auch Antonia Vogt, ebenfalls aus Plankstadt, liebt die Stimmung auf dem Veranstaltungsgelände: „Ich bin froh heute hier zu sein,“ erzählt sie. „Alle die zu Hause geblieben sind, haben auf jeden Fall etwas verpasst!“

Trotz der Festivalstimmung und der guten Laune wird von den meisten der Abstand eingehalten: Es müssen zwar keine Masken auf dem Gelände getragen werden, trotzdem versucht man, so gut wie möglich, mit Abstand zu feiern. Und gefeiert wird von allen: Altersgruppen von 18 bis 50 Jahren sind vertreten und tanzen ausgelassen vor der Bühne. Mit Hits wie „Eye of the Tiger“ von Survivor, „Levels“ von Avicii und „Love tonight“ von Shouse wird die Stimmung ordentlich aufgeheizt. Selbst unerwartete Vorfälle – wie zum Beispiel technische Probleme mitten im Konzert, bei dem die Musik für eine kurze Zeit ausfällt – vermiesen den Gästen nicht die Stimmung. Und obwohl am Ende des Konzerts eine Rangelei zwischen zwei Besuchern ausbricht, bleibt die Stimmung gut, der Konflikt wird zum Glück sofort danach geklärt und auch Verletzte gibt es nicht.

Abruptes Ende um 1 Uhr

Schade finden jedoch viele der Besucher, dass das Konzert schon so „früh“ endet: um etwa 1 Uhr hört DJ Sven Benz auf, aufzulegen. Als klar wird, dass es keine Musik mehr gibt, gibt es viele „Zugabe“-Rufe – jedoch leider vergebens. Dennoch war das ein gelungener Abend und ein perfekter Start in den Sommer: Die Plankstadter freuen sich auf jeden Fall auf weitere Konzerte im Welde-Lustgarten.

Info: Weitere Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de