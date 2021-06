DRK Plankstadt organisierte bereits über 50 Blutspenden - aktuell erhöhter Bedarf

Plankstadt/Region. Wer Blut spendet, rettet Leben. Auf dieses wichtige Thema macht jedes Jahr am 14. Juni der Weltblutspendetag aufmerksam. Zurück geht dieses Datum auf Karl Landsteiner. Er wurde am 14. Juni 1868 in Baden bei Wien geboren und ist als Entdecker der Blutgruppen bekannt. Der Aktionstag erinnert seit 2004 daran, dass Blutspenden für viele Menschen lebensnotwendig sind.

In Plankstadt findet fast jedes Jahr im Januar eine Blutspendeaktion statt. An über 50 Terminen haben die Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die im Ortsverein aktiv sind, insgesamt bereits beim Blutspenden geholfen. Zu einem dieser Termine vor etwa acht Jahren kamen sogar über 600 Spendewillige in die Mehrzweckhalle. Damals waren mehr als 60 Aktive mit Unterstützung von anderen Bereitschaften und freien Helfern im Einsatz, wie die Verantwortlichen des Ortsvereins unserer Zeitung erzählen.

Im Januar 2021 durften dann wegen der Pandemie nur 63 Personen gleichzeitig in der Mehrzweckhalle sein – Spender, Aktive, Ärzte, Teampersonal und der Hausmeister mit eingerechnet. An dieser Stelle werde deutlich, wie wichtig die Planung und Umsetzung eines Termins sei. Elf Aktive waren an diesem Tag in der Halle im Einsatz, im Hintergrund übernahmen zehn weitere Helfer andere Aufgaben.

Die wichtigsten Blutpräparate, die aus dem Vollblut gewonnen werden können, sind die roten Erythrozyten, die Thrombozyten und das Blutplasma. Nach der Spende wird das Blut in einzelne Bestandteile aufgeteilt. Übrigens: Rund sieben bis acht Prozent des Körpergewichtes sind Blut.

Nicht in absoluten Zahlen messbar

„Blutspende ist wichtig, weil es viele Erkrankungen gibt, bei denen Patienten ohne Spende keine Überlebenschance hätten“, erklärt Eberhard Weck, DRK-Pressesprecher für den Bereich Blutspende in Baden-Württemberg und Hessen, im Gespräch. Dazu kämen Blutverluste bei Operationen oder durch Unfälle sowie Patienten mit Blutbildungsstörungen. „Wenn der Körper eineinhalb bis zwei Liter Blut verloren hat, werden die Organe nicht mehr ausreichend versorgt“, erzählt er. Dann könne es schnell lebensbedrohlich werden.

Bundesweit liefert das DRK täglich rund 15 000 Blutkonserven an Kliniken und Krankenhäuser. Die Organisation deckt damit rund 70 Prozent des Bedarfes ab. Weck betont aber, dass der Erfolg der Blutspende nicht in absoluten Zahlen zu messen sei: „Es geht uns darum, den Bedarf zu decken und nicht, möglichst viel Blut zu bekommen.“ Schließlich seien die Konserven nur begrenzt haltbar und immer auch mit Ausgaben verbunden.

Tatsächlich sei der Bedarf in der Corona-Zeit zunächst zurückgegangen. Das habe unter anderem daran gelegen, dass nicht notwendige Operationen verschoben wurden. „Wir konnten die Krankenhäuser während der Pandemie gut versorgen“, zeigt Weck sich zufrieden und dankbar.

Nun wendet sich allerdings das Blatt: „Die Krankenhäuser halten weniger Betten für Corona-Patienten frei und es wird wieder mehr operiert. Schnell und kurzfristig ist der Bedarf gestiegen.“ Hinzu kämen die Corona-Lockerungen. Menschen, die während des Lockdowns immer fleißig Blut gespendet haben, genießen nun ihre wiedererlangten Freiheiten, fahren in den Urlaub oder entspannen am Nachmittag im Biergarten. Für die Blutspende bleibt da aktuell keine Zeit. „Das verstehen wir auch, aber gerade jetzt brauchen wir die Spender“, erklärt der Pressesprecher das Dilemma.

Während der Pandemie hat das DRK den Ablauf der Blutspendeaktionen umgebaut. Termine müssen nun im Vorfeld ausgemacht und neue Hygienevorgaben eingehalten werden. „Dieses System hat sich bewährt: Bis heute haben wir keinen einzigen Nachweis darüber, dass sich ein Ehrenamtlicher oder Spender bei einer Blutspende mit dem Coronavirus infiziert hat“, sagt Weck. Auf Wunsch der Spender wolle das DRK die Terminvereinbarung auch nach der Krise beibehalten. „Viele sind froh, dass sie nicht mehr warten müssen“, berichtet er. Nur dass es statt des anschließenden Imbisses vor Ort Pakete zum Mitnehmen gebe, bedauerten die meisten.

„Blutspenden sind für viele Menschen überlebensnotwendig“, betont Weck zum Abschluss. Er ist froh, dass es den Weltblutspendetag gibt, denn „auf dieses Thema kann gar nicht oft genug aufmerksam gemacht werden.“

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.blutspende.de