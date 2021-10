Durch Stress extrem belastet

Plankstadt. „Macht das Beste aus der Zeit.“ Zu diesem Wort aus dem Neuen Testament fand jetzt ein gut besuchter Gottesdienst in der evangelischen Kirche statt. Eine Gruppe von Mitgliedern des Männerkreises der Kirchengemeinde mit Julius Herold, Dr. Jürgen Kegler, Manfred Kester und Hans Kolb hatte den Gottesdienst zusammen mit Pfarrerin Christiane Banse vorbereitet und durchgeführt.

Der Anlass zu diesem Gottesdienst war der sogenannte Männersonntag, der in ganz Baden normalerweise am dritten Sonntag im Oktober gefeiert wird. In diesem Jahr wurde der Männersonntag vorgezogen, da am 17. Oktober der erste Teil der Konfirmationsjubiläen gefeiert wird.

Bewusst auf die Bremse treten

„Zeit“ war das große Thema, das sich wie ein roter Faden durch den Gottesdienst zog und in den Gebeten, Liedern, Lesungen aus der Bibel und der Predigt selbst in Erscheinung trat. Dr. Jürgen Kegler führte in seiner Predigt aus, an welcher Stelle die Menschen durch getaktete Zeit belastet sind und betonte aufbauend im Rückgriff auf biblische und menschliche Erfahrungen, dass schwere Zeiten immer zeitlich begrenzt seien.

Zudem regte Kegler an, Menschen könnten umso mehr das Beste aus ihrer Zeit machen, wenn sie sich jeden Tag bewusst machen würden, dass sie von Gott wunderbar gemacht seien. „Wie wäre es, wenn Sie sich diese Worte an den Spiegel heften: ,Ich danke dir, Gott, dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.’ Dann gehen Sie ganz anders durch den Tag“, so sein Rat an die Gläubigen.

Der Gottesdienst endete nach einem speziell für den Männersonntag komponierten Lied mit einem schwungvollen Orgelstück.