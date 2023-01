Ehemaliges Geschäft von Manfred Wettstein in Plankstadt wird zum Wohnbereich

Plankstadt. Die Türen der Metzgerei in der Wilhelmstraße sind zu, die Rollläden heruntergelassen. Seit gut über 100 Jahren steht das Eckhaus bereits, war zunächst eine Gastwirtschaft, dann wandelten Manfred und Jutta Wettstein die Räume zu einer Metzgerei um. Schließlich übernahm die Metzgerei Back das Geschäft – bis zuletzt. Denn die Filiale in Plankstadt ist aufgegeben, der Laden verschlossen. „Wir bauen die Metzgerei zu einem Wohnhaus um“, sagt Eigentümer Manfred Wettstein. Die Entwicklung ist deutlich: Einst, so erinnert sich Wettstein, gab es über zehn Metzgereien im Ort. Jetzt verbleibt die Metzgerei Engelhardt als letzte Fleischerei in Plankstadt.

Im Jahr 1921 öffnete Wilhelm Schneider seine Gaststätte in der Wilhelmstraße 40. War vom „Roten Schneider“ die Rede, so wusste jeder, was gemeint ist. Ab 1950 wurde das Haus verpachtet, bis es 1956 von Philipp und Gretel Wettstein gekauft wurde. Sie bewirtschafteten die Metzgerei und vermieteten die Gaststätte, der acht Fremdenzimmer angegliedert waren.

„Frau Schneider war eine gute Köchin und deshalb standen in der Wilhelmstraße viele Autos aus der ganzen Umgebung“, erinnert sich Wettstein. Dass sich die Gaststätte weit über die Gemarkungsgrenze von Plankstadt hinaus einen Namen gemacht hatte, das zeigt eine kurze Anekdote: Manfred Wettstein arbeitete eine Zeit lang in Berlin und musste dort zu einem Orthopäden. Letztlich stellte sich heraus, dass dieser während seines Studiums des Öfteren im „Roten Schneider“ eingekehrt war.

In der Zwischenzeit hatte Wettstein im Alter von 20 Jahren die Meisterprüfung bestanden. Er arbeitete anschließend neun Jahre lang im Plankstadter Betrieb unter der Führung seines Vaters. Vor 44 Jahren übernahmen dann er und seine Frau Jutta die Fleischerei komplett. Umfassende Renovierungen standen an – es gab eine neue Theke, elektrische Waagen sowie Aufschnittmaschinen.

Der „Rote Schneider“ schloss 1984. Das brachte den Stein für einen Ausbau der Metzgerei ins Rollen – inklusive 70 Quadratmeter großem Kühlhaus. „Das Handwerk ist mittlerweile schon leichter geworden“, berichtet Wettstein, der 24 Jahre lang Vorsitzender der Interesssenemeinschaft der Vereine war. Nichtsdestotrotz sei das Handwerk eines der schwersten. „In der Wurstproduktion wird entweder mit viel Kälte oder viel Wärme gearbeitet“, weiß er. Räume unter zehn Grad Celsius seien die Norm und außerdem stehe jede Menge Putzarbeit auf dem Plan. „Aber ich habe es gerne gemacht“, sagt der Metzgermeister mit einem Lächeln.

Seine Arbeit ist mit vielen nationalen und internationalen Preisen und Auszeichnungen honoriert worden. Es sei schon immer sein Berufswunsch gewesen – mit 18 Jahren habe er bereits den Umbau des Ladens akribisch geplant. Und es hat sich gelohnt: Bis 2011 leitete er erfolgreich den Laden, bevor Back die Filiale übernahm. Schon seit einiger Zeit aber steht das Gebäude leer. „Der Umbau ist schon mit Wehmut verbunden, aber es ist gut so“, sagt Wettstein abschließend.