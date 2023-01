Ehrenamtliche gesucht

Eppelheim. Nach langer Corona-Pause fand der donnerstägliche Seniorentreff im evangelischen Gemeindehaus im Frühjahr vergangenen Jahres unter Auflagen wieder statt. „Sehr zur Freude der Besucher und dank des großen Einsatzes einer kleinen Gruppe Ehrenamtlicher“, schreiben die Organisatoren. Damit der Seniorentreff dauerhaft verlässlich angeboten werden könne, sucht das Team der Ehrenamtlichen nun Verstärkung. Es wird an Donnerstagnachmittagen Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen gesucht. Wer Lust und Zeit hat, sich hier einzubringen, kann im Pfarramt unter Telefon 06202/76 00 27 oder per E-Mail an die Adresse eppelheim@kbz.ekiba.de weitere Informationen erfragen.

Der Seniorentreff freut sich unterdessen auch über neue Besucher. „Schauen sie doch donnerstags um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus vorbei. Wenn sie einen Fahrdienst benötigen, melden Sie sich im Pfarramt“, schreiben die Organisatoren in ihrer Einladung. zg