Ehrungen stehen aus

Plankstadt. Während in der Mitgliederversammlung im September, aktive Sängerinnen und Sänger ihre wohl verdienten Ehrungen entgegennehmen konnten, war dies wegen der seiner Zeit geltenden Corona-Bestimmungen nicht möglich, auch fördernde Mitglieder zu ehren, teilt die Chorgemeinschaft Plankstadt mit. Dies sollte nun für die langjährigen, treuen Mitglieder an einem „Kaffeenachmittag im Advent“ im Dezember in einem würdigen Rahmen nachgeholt werden. Auch Chorbeiträge hätten das Wiedersehen an einem schönen Nachmittag bereichert.

Nun sei es leider wieder nicht möglich, denn in Baden-Württemberg seien aufgrund stetig steigender neuinfizierter Menschen inzwischen längst die „Corona-Alarmstufe 2“ ausgerufen und die Prognosen für die kommende Zeit seien nicht gut. Schweren Herzens habe sich die Vorstandschaft nun entschlossen, die Veranstaltung abzusagen, was das zu hohe Risiko für Gäste, Sängerinnen und Sänger, das einfach zu groß sei, berücksichtige.

Termin im nächsten Jahr

Die Einschränkungen hätten das Beisammensein sicher auch sehr behindert und nicht zum Wohlbefinden beigetragen. „Sicherlich wird es im neuen Jahr einen Termin geben, wofür der Vorstand herzlich um Verständnis bittet“, teilt die Chorgemeinschaft abschließend mit. hgü