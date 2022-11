Plankstadt. Die evangelische Kirche lädt an diesem Mittwoch, 30. November, zu ihrer zweiten musikalischen Andacht im Advent ein. Beginn ist um 19 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wie ist das wohl, wenn plötzlich ein Engel zu Besuch kommt? Erfüllt uns große Freude oder doch eher Schrecken“, fragt Pfarrerin Christiane Banse in ihrer Einladung. „Der Engel Gabriel kennt wohl das menschliche Herz, deshalb sind seine ersten Worte ,Fürchte dich nicht!‘“ Banse will in der Andacht davon berichten, wie Maria den Engel empfing und wie seine Botschaft ihr Leben veränderte.

Kantor Michael A. Müller hat das Programm der Orgelvesper zudem ganz auf diese Begegnung abgestimmt. Neben dem Präludium eines italienischen Concerto Grosso von Bach erklingt „Magnificat“ sowie das Choraltrio „Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr“. zg