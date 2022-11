Ein Geheimtipp für Frankreichliebhaber

Plankstadt. Volkshochschule und Partnerschaftsverein Plankstadt - Castelnau-le-Lez konnten auch in diesem Jahr wieder einen informativen Lichtbildervortrag über eine französische Region veranstalten. Die Picardie – in nördlicher Richtung direkt an die Metropole Paris anschließend – dürfte den meisten der zahlreichen Zuschauer bisher wenig geläufig oder gar unbekannt gewesen sein. Nach dem Lichtbildervortrag von Herbert Pott, der mit seinen fundierten Ausführungen das Publikum in den Bann ziehen konnte, war man doch sehr überrascht, was es alles in der Picardie zu entdecken gibt.

Und es handelt sich dabei bestimmt nicht nur um die Kathedrale der Hauptstadt Amiens, die die größte in ganz Frankreich ist, oder um Beauvais, die wohl schönste Stadt der Picardie mit der höchsten Kirche der Welt, welche aber nach dem Einsturz des Turmes im Jahr 1573, er sollte höher sein als der des Straßburger Münsters, bis heute noch nicht fertiggestellt ist.

Der Wald von Compiègne

Die Region, durch die die Somme fließt und schließlich in den Atlantik mündet, hat aber auch so viel Sehenswertes zu bieten. Angefangen bei den Wehrkirchen, die zum Schutz der Bevölkerung mit mächtigen Türmen versehen wurden und bei Belagerungen den Feinden erfolgreich trotzten. Der Wald von Compiègne wurde mehrfach zum Schauplatz weltweit bekannter historischer Ereignisse. Jeanne d’Arc wurde hier 1430 festgenommen und später an die Engländer ausgeliefert. 1918 wurde dort in einem Eisenbahnwaggon der Waffenstillstand zur Beendigung des Ersten Weltkrieges unterzeichnet. Frankreich musste an gleicher Stelle im Jahr 1940 den Waffenstillstand mit Deutschland unterschreiben.

Eine Vielzahl von Schlössern mit dazugehörigen Parkanlagen, Klöstern, Altstädten mit Fachwerkbauten sind in diesem Landstrich überall zu bewundern. Es gibt die 3000 Einwohner zählende Ortschaft Rue, deren Name nicht von der Straße, sondern von den Wikingern stammt, die den Ort im 9. Jahrhundert gründeten und die aus Ry im dänischen Jütland kamen. Der Belfried von Rue gehört zu den 23 Glockentürmen Nordfrankreichs, die zum Weltkulturerbe zählen. Wer sich nach einem City-Trip in Paris von der Großstadt erholen und noch einige ruhige Tage verbringen will, sollte die Picardie in seine Auswahl einbeziehen. An der Mündung der Somme in den Atlantik lassen sich die Sonnenuntergänge genauso genießen wie etwas weiter südwestlich in der Normandie oder Bretagne.

Die Picardie ist ein Geheimtipp für alle Frankreichfreunde, die schon fast überall im Nachbarland unterwegs waren. Zum Abschluss des Vortrages bedankte sich der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Manfred Kresser bei Herbert Pott für die erneut sehr gelungene Veranstaltung. Danach gab’s ein gutes Glas Rotwein und viel Gesprächsstoff. gs