Plankstadt. Den Tag des Artenschutzes jeweils zum 3. März gibt es seit 2013. Er wurde als „World Wildlife Day“ durch eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Artenschutz ist ein Wort, das seit dem Aufschwung an Aufmerksamkeit für den Klimawandel immer öfter zu hören ist. Wer Artenvielfalt sagt, meint – ähnlich wie beim Trendwort Nachhaltigkeit – vieles. Das kann gut sein, weil komplexe Zusammenhänge verständlicher werden. Es kann aber auch blenden, wenn in der Bedeutungsvielfalt jede Wertigkeit verloren geht. Es ist daher lohnend, nachzuforschen. In Plankstadt kann das gar zu ganz neuen Einsichten über den Alltag führen.

Bestandsaufnahme: Knapp über 10 000 Einwohner – Tendenz steigend. Menschen brauchen Wohnraum und Arbeit, Asphalt und Beton breiten sich aus. Marktdruck und Wirtschaftspolitik drängen Landwirte zu größeren, einheitlichen Flächen; Monokulturen ersetzen die Landschaft. Nach Artenvielfalt klingt das nicht. Jedoch wäre es unfair, der Gemeinde deshalb einen Vorwurf zu machen. Wie immer geht es auch bei dieser Frage um Interessenskonflikte und Kompromisse. Zudem ist die Beschreibung gewöhnlich und trifft quasi auf alle Kommunen in der Region, wenn nicht dem Land, zu.

Entscheidend ist der Blick ins Detail. Möglich machen kann den Bernhard Müller. Als Umweltbeauftragter der Gemeinde ist es seine Aufgabe, an den bereits erwähnten Kompromissen zu feilen. Und die erfahren gerade deutlichen Aufwind. Ordentlich aufgereiht stehen auf einer ansonsten freien Fläche neben der Kiesgrube Birnen-, Zwetschgen-, Apfel- und Kirschbäume. „Anlässlich des Gemeindejubiläums haben wir 125 Bäume gepflanzt“, erzählt Müller und lässt den Blick entlang der Reihen schweifen: „Nicht alle stehen hier, aber der größte Teil der Bäume bildet unsere neue Streuobstwiese.“ Die Bäume konnten bei der Gemeinde ab 50 Euro erworben werden. Nach Wunsch bekommen die Pflanzen auch ein Schild mit dem Namen des Spenders. Der kann, auch ohne Namensschild, seinen Obstbaum jederzeit besuchen und natürlich die Ernte einfahren. Gehölzschnitt und Bewässerung übernimmt die Gemeinde.

Eher Biotop als Plantage

Die Streuobstwiese ist eine alte Form des Gartenbaus und hat mit modernen Obstplantagen wenig gemein: „Da geht es darum, ertragreiche, resistente Sorten anzupflanzen – möglichst niedrig und eng beieinander, um gut durch die Reihen fahren und ernten zu können“, erklärt Müller. Auf der neuen Fläche in Plankstadt ist die Ernte eher ein schöner Nebeneffekt. In erster Linie soll die Streuobstwiese als vielseitiges Biotop die Landschaft bereichern. „Bei den Bäumen handelt es sich ausschließlich um alte Sorten“, berichtet der Umweltbeauftragte, „die haben verschiedene Blüh- und Fruchtzeitpunkte, wodurch sie Nahrung für eine große Bandbreite an Insekten liefern. Außerdem können die Bäume auf der Streuobstwiese hoch wachsen und ihre Krone ausbreiten – das ist besser für die Insekten und zusätzlich gut für Vögel.“

Ergänzt wird das Konzept mit einer speziell auf den Standort abgestimmten Blühmischung, die zwischen den Bäumen eingesät wird. Zwischen Streuobstwiese und Kieswerk verläuft eine dichte Hecke, die wiederum ihr ganz eigenes Angebot als Lebensraum für Insekten, Vögel und Kleintiere bietet. Dazwischen will Müller noch eine so genannte Äsungsmischung ausbringen, also Nahrung für Wild. Insbesondere Rehe halten sich in den frühen Morgenstunden gerne an der Streuobstwiese auf.

Ein gutes Zusammenspiel

Dieses Zusammenspiel verschiedener Lebensräume, oder Biotope, ist für die Artenvielfalt besonders wichtig. Haben Tiere die Chance, sich zwischen den Lebensräumen bewegen zu können, spricht man von Biotopvernetzung. „Bei diesem Thema hat uns die Flurbereinigung sehr geholfen“, sagt Bernhard Müller. Das Großprojekt wurde Ende der 1990er Jahre gestartet, um den Bau der Kreisstraße 4147, der Landesstraße 543 und der Bundesstraße 535 zu ermöglichen. Durch Tausch und Verkauf wechselten seither rund 700 Hektar Land in und um Plankstadt den Besitzer.

Für die Gemeinde ermöglichte das, diverse Feldränder zu begrünen und Flächen für die Feldlerche zu schaffen. Auch den Erhalt des seltenen Tümpelbiotops nahe der neuen Streuobstwiese geht auf die Flurbereinigung zurück, so Müller.

Der Umweltbeauftragte weiß, dass für den Artenschutz ein vielseitiges Angebot an Lebensräumen wie auch deren Vernetzung wichtig ist und zeigt sich stolz, dass die Gemeinde diesen Gedanken schon länger umsetzt: „In unseren innerörtlichen Grünflächen säen wir grundsätzlich Blühmischungen ein“, berichtet er: „Baumscheiben werden nur bis auf einen Meter an den Stamm gemäht, um etwas für die Insekten übrig zu lassen.“ Und: „Die Gemeinde verzichtet zu 100 Prozent auf Insektizide und Herbizide.“ Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Mannstärke gegen ungewollte Gewächse. „Auch dabei arbeiten wir mit Bedacht“, erzählt der Umweltbeauftragte: „Statt mit einem Gasbrenner gehen unsere Gärtner mit einem zielgenauen Infrarotgerät vor, das umliegende Pflanzen verschont.“ Geschont werden muss auch die eine oder andere Maßnahme für die Artenvielfalt: Totholzhaufen zum Beispiel. Die bieten nicht nur Schutz vor Fressfeinden, sondern auch Nistmöglichkeiten oder Nahrung für verschiedene Insekten. „Auf einer Streuobstwiese brauche ich die aber gar nicht erst platzieren“, sagt Müller, „Totholzhaufen funktionieren am besten dann, wenn sie in Ruhe gelassen werden. Die Obstbäume laden jedoch bewusst zum Verweilen ein und sind daher kein geeigneter Standort.

Dafür erlaubt der westliche Teil des Hüttenwegs Richtung Bahntrasse genug Ruhe für diese Biotopform. Dort recycled die Gemeinde geeigneten Grünschnitt. Heimische Steinriegel aus dem Odenwald ergänzen das Angebot – etwa für wechselwarme Eidechsen. Für diese schuppigen Gefährten hat die Gemeinde unlängst ein neues Biotop am östlichen Ortsausgang nach Eppelheim geschaffen (wir berichteten). Dieses „Eidechsen-Grand-Hotel“, wie Bernhard Müller sagt, bietet alles, was die Tiere brauchen: Sonne satt, Schutz vor Räubern und sandige Stellen für die Eiablage. In die Echsenresidenz sollen auch die Bewohner des neuen Gewerbegebiets ziehen. Das Spezialbiotop steht exemplarisch für viele artenschutzrelevante Anlagen, die als Ausgleichsfläche geschaffen werden.

Im Austausch fürs Gewerbegebiet

So entsteht auch die neue Streuobstwiese im Austausch für das Gewerbegebiet „A!real“ im Jungholz. Allerdings mit einem Kniff: Die Gemeinde Plankstadt verfügt seit 2020 über ein sogenanntes „Ökopunkte-Konto“. Werden durch neue Baugebiete Flächen versiegelt, muss ihr Punktewert an anderer Stelle ausgeglichen werden – durch neue, wertvolle Grünflächen oder den Zukauf überschüssiger Ökopunkte anderer Gemeinden. „Durch die Streuobstwiese haben wir sozusagen verzinste Ökopunkte“, verrät Müller, „denn die Bäume wachsen und steigen dadurch in ihrer Wertigkeit.“

Dieses Punktesystem verdeutlicht, welche Kompromisse bei der Wahrung der Artenvielfalt notwendig sind. Eine Kommune will verständlicherweise Wohnraum und Gewerbeflächen bieten. Ein Landwirt muss wirtschaftlich planen und seine Flächen nutzen können. Doch die Bedürfnisse der Natur, von der schlussendlich alle profitieren, können nicht vernachlässigt werden.

