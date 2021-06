Ein großes Lager in China

Hallo Kinder! Draußen wird es wärmer, die Sonne lacht – was gibt es da besseres als ein leckeres, kühles Eis? Heute gehe ich mit Ellie Ente auf jeden Fall in die Eisdiele. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie so ein Speiseeis überhaupt gemacht wird? Flüssigkeiten wie Wasser, Milch oder Sahne werden mit Zucker und verschiedenen anderen Zutaten wie Vanille und Schokolade verrührt. Heutzutage sind häufig auch noch Zusatzstoffe im Eis enthalten, die es zum Beispiel fluffiger machen sollen. Sind alle Zutaten miteinander vermischt, wird die Masse unter ständigem Rühren gefroren, wodurch kleine Luftbläschen in die Masse gelangen und die Eiskristalle schön klein bleiben. Das Ergebnis schmeckt einfach himmlisch! Das allererste Speiseeis gab es übrigens vermutlich im antiken China – die chinesischen Herrscher haben extra für die beliebte Speise ein großes Eislager anlegen lassen.

