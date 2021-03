  Ein Gruß aus dem „Niemandsland“ Grenzhof

Plankstadt/Heidelberg. Das ursprünglich bäuerliche Ensemble des Grenzhofes hat sich in heutiger Zeit zu einem Wohnort gewandelt. Einen Gruß von dort sendet diese Postkarte, die unser Mitarbeiter Gerhard Rieger gefunden hat und die einen Blick in die Vergangenheit möglich macht.

Der Grenzhof gehört seit 1935 endgültig zu Heidelberg, liegt aber in gewisser Weise im Niemandsland. Von allen Nachbarorten ist Plankstadt mit einer Entfernung von 2,9 Kilometer am nächsten, geringfügig weiter liegen Edingen und Friedrichsfeld. Erstmals wurde der Ort im Kodex des Klosters Lorsch – wie Plankstadt auch – im Jahr 771 unter dem Namen Grenesheim erwähnt.

In Plankstadt hatte die Eisenbahn-Baugenossenschaft zu Anfang des 20. Jahrhunderts 18 Hektar Ackergelände von der Gemeinde zum Bau der Eisenbahnersiedlung erworben. Als Ersatz für den Verlust an Ackergelände strebte Plankstadt neben Heidelberg im Jahr 1919 die Eingemeindung des Grenzhofs an. Doch dessen Stabhalter Heinrich Schuh war ein engagierter Kommunalpolitiker, ein kluger Kopf und geschickter Taktierer, der sich weder für die Eingemeindung nach Plankstadt noch nach Wieblingen entschied, also das eine ließ und das andere nicht tat und damit die Selbstständigkeit lange bewahren konnte. / grö