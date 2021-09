Ein schöner Tag im Kraichgau

Plankstadt. Der VdK unternahm einen Tagesausflug nach Bretten im Kraichgau. Die Blütezeit der Stadt war mit dem Leben und Wirken des 1497 hier geborenen Philipp Melanchthons verbunden.

Der Weggefährte Luthers war theologischer Wortführer der Reformation und eine herausragende Persönlichkeit des 16. Jahrhunderts überhaupt. Mit drei Stadtführern machten sich die Kurpfälzer in drei Gruppen zu je 19 Personen auf, um die Melanchthon-Stadt zu erkunden. Mittags ging’s ins Gasthaus und die Metzgerei „Zum Hirsch“. Karin Höfler, Karin Rigo und Stefan Rigo freuten sich dann über Preise, die sie sich durch richtige Antworten bei einem Quiz während der Anreise verdient hatten. Dem Nachmittag gestaltete jeder individuell, bis es wieder mit einem Gläschen Sekt und flotter Musik nach Hause ging.

Die nächsten Reisemöglichkeiten mit dem VdK sind am 26. November nach Pirmasens, eventuell am 8. Dezember in den Europapark Rust und am 13. Januar 2022 nach Frankfurt zu „Holiday on Ice“ mit dem Besuch des Adler-Marktes. zg