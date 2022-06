Ein Teppich aus Blumen

Plankstadt. Der Gottesdienst zum Fronleichnamsfest findet am Donnerstag, 16. Juni, in der katholischen Kirche St. Nikolaus statt. Beginn ist um 10.30 Uhr. Nach dem Gottesdienst startet eine kurze Prozession mit einer Station in der Plankstadter Luisenstraße, die schließlich nach der Rückkehr in die Kirche mit dem Segen enden wird.

„Der Kirchenchor wird die musikalische Begleitung übernehmen“, teilt die Kirchengemeinde dazu mit. „Im Anschluss laden die Pfadfinder und Ministranten zum gemütlichen Beisammensein unter der Kastanie im Kindergartenhof St. Nikolaus ein.“ Gegrilltes, Getränke, Kaffee und Kuchen werden ebenfalls angeboten.

Blumen für die Dekoration in Form eines bunten Blumenteppichs können noch an diesem Mittwoch, 15. Juni, bis 18.30 Uhr beziehungsweise am Donnerstagmorgen bis 6 Uhr an der Sakristei abgelegt werden. zg

