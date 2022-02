Einbrecher geben auf und flüchten

Plankstadt. Während es in der Wild-Halle in Eppelheim eine Komödie zum Thema Einbruch gibt, wurde ein solcher in Plankstadt beinahe Wirklichkeit: Ein oder mehrere Unbekannte haben am Sonntag im Zeitraum zwischen 16 und 20.15 Uhr versucht, sich unberechtigt Zutritt zu einem Anwesen in der Handschuhsheimer Straße zu verschaffen. Die Unbekannten hatten laut Angaben der Polizei erfolglos versucht, gewaltsam durch die Terrassentür und ein darüber befindliches Fenster in die Doppelhaushälfte zu gelangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Letztlich war es ihnen nicht gelungen, ins Anwesen einzudringen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter Telefon 0621/174 44 44 melden. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2