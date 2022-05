Einbruch in Plankstadter Lagerhalle - rund 50.000 Schaden

Plankstadt. Zu einem Einbruch in eine Lagerhalle ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag im Plankstadter Feldgebiet gekommen. Nach Angaben der Polizei bogen die Einbrecher die Metallverkleidung des Schiebetors der Lagerhalle im Rübäckerweg auf und drangen so in die Halle ein. Dort entriegelten sie das Schiebetor und öffneten es.

Anschließend montierten die Täter elektronische Bauteile an zwei Traktoren und einem Mähdrescher ab und nahmen sie mit. Nach Polizeiangaben liegt der Schaden bei etwa 50.000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/2880 melden.