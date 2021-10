Einbruch in Werkstatt im Gewerbering – Polizei sucht Zeugen

Plankstadt. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Werkstatt im Gewerbering eingebrochen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Laut der Mitteilung drückten die Täter eine Fensterscheibe ein. Danach entwendeten sie aus der Werkstatt und dem Verkaufsraum ein Handschweißgerät und mehrere Elektrowerkzeuge. Die Schadenshöhe kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Hinweise werden unter 06202/288-0 entgegengenommen.

