Einbruch ins Pfarramt

Eppelheim. Ins Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde sind unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. „Der oder die Täter gelangten vermutlich durch die an der Gebäuderückseite befindlichen Fenster in das Gebäude“, mutmaßen die ermittelnden Beamten der Polizei.

Im Pfarrhaus selbst seien demnach diverse Türen aufgehebelt worden. Zudem sei ein im Büroraum aufgestellter Tresor gewaltsam aufgebrochen worden. Über die mögliche Beute konnte die Polizei noch keine Hinweise geben, dies sei Aufgabe der weiteren Ermittlungen. Der Sachschaden zumindest konnte bereits als „nicht unerheblich“ beziffert werden.

Zeugen werden von der Polizei gebeten, sich beim Posten Eppelheim, Telefon 06221/76 63 77, zu melden. pol/ras