Eine wilde Wahl

Digga, wie redest du? – alle Jahre wieder amüsiert mich die Wahl zum Jugendwort des Jahres. Schon als Jugendliche fand ich die Aktion ein bisschen cringe. Wenn Sie sich jetzt fragen, was ich denn bitteschön damit ausdrücken möchte, haben sie die Wahl im vergangenen Jahr nicht mitverfolgt. „Cringe“ ist das Jugendwort des Jahres 2021 und drückt ein Gefühl des Fremdschämens aus. Auch dieses Jahr hat der Langenscheidt-Verlag jetzt wieder zehn Vorschläge veröffentlicht, unter denen bis zum 13. September für die besten drei gestimmt werden kann. Im Oktober wird es dann verkündet, das Jugendwort des Jahres 2022.

Ganz oben auf der Liste steht der „Gommemode“. Dieser Ausdruck ist auf einen deutschen Gaming-Youtuber zurückzuführen, der in dem Spiel „Minecraft“ sehr erfolgreich war. Sein Nutzername ist „GommeHD“ – daraus ist dann der „Gommemode“ entstanden – und das beschreibt jemanden, der unbesiegbar ist.

Das Wort „krass“ gehört mittlerweile der Vergangenheit an: Wer sagen will, dass etwas sehr heftig ist, der sagt jetzt „wild“. Das war übrigens bereits 2020 in der engeren Auswahl. Ziemlich „bodenlos“ (schlecht, mies), ein Wort zweimal auf die Liste zu setzen – oder was sagen Sie dazu?

Weiter geht es mit „Macher“. Das ist ein Mensch, der Dinge umsetzt, ohne zu zögern – sei eben „einfach macht“. Mit dabei ist auch wieder der Ausdruck „Digga“, der für Kumpel steht. Quasi als Synonym benutzt werden jetzt „Bre“ oder „Bro“ (Bruder). Dabei spielt es absolut keine Rolle, ob man wirklich miteinander verwandt ist – sind zwei Männer befreundet, sind sie Brüder. Und, was würden Sie als Jugendwort wählen? Oder ist ihnen diese ganze Wahl zu „sus“ (suspekt)?