Einfach unmenschlich

Die Polizei steht um 2.30 Uhr plötzlich vor Nalia. Die Kinder haben geschlafen, wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Und dann geht alles ganz schnell. Die Familie weiß nicht, wie ihre Zukunft in Polen aussieht, spricht die Sprache nicht. Drei Jahre lang hat sie in Eppelheim gelebt, Deutsch gelernt, die Kinder haben Freunde und die Mutter einen Ausbildungsplatz gefunden. Sie sind angekommen. In Polen waren sie nur wenige Tage. Warum sollen sie nun also dorthin? Zumal Nalia ja das Attest hat, das ihr ein Trauma bescheinigt. Die Abschiebung ist einfach ungerecht – und unmenschlich.

Mitten in der Nacht wird die Familie aus dem Schlaf gerissen, Stress, Müdigkeit und Trauer machen sich breit, auch Scham, der Behörde im Schlafanzug gegenüberzustehen. Und dann müssen sie nach Polen. Keiner sagt ihnen warum, keiner sagt wohin. Und damit ist Nalia nicht allein: 10 800 Menschen sind 2020 laut BPB aus Deutschland abgeschoben worden.

Vor rund einem Jahr hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf übrigens entschieden, dass abzuschiebende Ausländer ein Recht auf Nachtruhe haben. Sie dürfen nur in Ausnahmen zwischen 21 und 6 Uhr von Behörden aufgesucht werden. Die Uhrzeit der Abschiebung ist aber nur die Spitze des Eisberges. Also bitte: Lasst Nalia und ihre Kinder so schnell wie möglich zurückkommen.