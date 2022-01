Einwohner können Grillhütte ab 1. Februar reservieren

Plankstadt. Mitten im Grün der Gänsweid im Neurott 2 liegt die Plankstadter Grillhütte. Dort finden häufig die Feste der Vereine statt. Die Hütte kann aber auch von den Bürgern der Gemeinde angemietet werden. Zu mieten ist die Grillhütte in der Zeit von 1. April bis 31. Oktober. Eine Voranmeldung ist ab sofort für örtliche Vereine möglich, bevor ab 1. Februar die Einwohner die Hütte reservieren können. Auswärtige haben schließlich ab dem 1. März die Möglichkeit zur Voranmeldung für einen Termin im Gebäude.

Der Mietzins beträgt für interne Vereinsveranstaltungen pro Benutzungstag von Montag bis Donnerstag 100 Euro und von Freitag bis Sonntag und an einem Feiertag oder dem Tag davor 130 Euro. Bei der Durchführung öffentlicher Feste von örtlichen Vereinen oder Gruppierungen reduziert sich der Mietzins montags bis donnerstags auf 75 sowie freitags bis sonntags und an Feiertagen auf 100 Euro. Für private Personen beträgt der Mietzins pro Benutzungstag von Montag bis Donnerstag 150 und von Freitag bis Sonntag und an einem Feiertag oder einen Tag davor 200 Euro.



100 Euro Kaution

Neu: Ortsansässige Schulen und Kindergärten zahlen pro Benutzungstag von Montag bis Donnerstag nur 50 Euro. Eine Benutzung von Freitag bis Sonntag ist für Schulen und Kindergärten nicht möglich.

Zusätzlich muss der Mieter eine Kaution von 100 Euro zahlen, die er nach ordnungsgemäßem Gebrauch der Grillhütte zurückerhält.

