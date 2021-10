Elf Corona-Fälle in Oftersheim

Oftersheim/Kreis. Die Inzidenz steigt weiter. Stand Montag, 25. Oktober, haben sich 231 Menschen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung mit dem Coronavirus infiziert. Den Höchstwert hat aktuell Schwetzingen mit 57 Fällen, gefolgt von Eppelheim mit 35 Fällen und Neulußheim mit 35 Fällen. In Hockenheim und Ketsch sind es je 27 aktive Fälle. In Plankstadt und Brühl sind derzeit jeweils 14 Personen positiv getestet. In Oftersheim sind es elf Fälle.

Insgesamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 103,2. Im Vergleich zum Vortag ist diese um 1,2 gestiegen. 49 Personen haben sich neu infiziert, 51 weniger als den Tag zuvor. Somit sind im Kreis jetzt 836 aktive Fälle bekannt. Insgesamt sind 26 000 wieder genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 465 Infizierte im Kreis verstorben. anni