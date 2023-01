Empfang im Gemeindehaus in Plankstadt

Plankstadt. Die evangelische Kirchengemeinde von Plankstadt lädt an diesem Sonntag, 15. Januar, zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang ein. Der Empfang findet im Anschluss an den morgendlichen Gottesdienst ab 11.15 Uhr im Gemeindehaus statt.

„In einer Rückschau auf das Jahr 2022 und einem Ausblick auf das Jahr 2023 werden wir über die Arbeit in unserer Kirchengemeinde informieren“, schreibt Plankstadts Pfarrerin Christiane Banse in der Einladung an ihre Gläubigen. „Wie immer gibt es zum Empfang auch ein besonderes musikalisches Rahmenprogramm.“ Beim anschließenden kleinen Büffet soll es genügend Gelegenheit für Begegnungen und Gespräche zwischen den Gästen geben, schreibt die Geistliche weiter. „Alle Interessierte sind herzlich zum Treffen eingeladen.“