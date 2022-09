Endspurt für Lesespaß

Plankstadt. Seit Ende Juli sind die Grundschulkinder in Plankstadt eifrig bei der Sommerferienaktion „Heiß auf Lesen“ mit von der Partie. Sie leihen sich Bücher, erzählen oder schreiben darüber und bekommen dafür Stempel in ihre Logbücher gepinnt.

Nun neigt sich die Aktion mit dem Ferienende insgesamt dem Ende zu. Noch bis einschließlich Samstag, 17. September, können die Kinder über ihre gelesenen Bücher erzählen und die Chance auf tolle Gewinne haben – danach ist endgültig Schluss für diesen Sommer!

Das Plankstadter Büchereiteam bittet daher jetzt alle teilnehmenden Kinder, ihre Logbücher im Laufe dieser Woche, spätestens jedoch am Samstag, 17. September, in der Bücherei abzugeben. Denn im Anschluss daran beginnt jetzt die Auswertung und die Vorbereitung auf die Abschlussparty. Die soll dann am Donnerstag, 29. September, um 17 Uhr starten. Und als Höhepunkt der Party werden dort dann auch die Preise verliehen, das teilt die Gemeindeverwaltung mit. zg