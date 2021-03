Plankstadt. Die Gemeindebücherei hat auch weiterhin geöffnet. Der Zugang erfolgt jedoch ausschließlich nach Terminvereinbarung – jeweils einzen pro Haushalt. Nutzer haben die Möglichkeit, ihren Büchereibesuch online zu buchen. Unter https://bibliotheken.kivbf.de/plankstadt/ finden diese einen Kalender, in dem ein Wunschtermin selbst gewählt werden kann (Click & Meet). Anschließend meldet man sich mit Lesernummer und Passwort an. Der Nutzer erhält dann eine Bestätigung per E-Mail. Wer am gebuchten Termin verhindert ist, sollte den Termin stornieren, um anderen Lesern die Möglichkeit des Büchereibesuchs zu ermöglichen. Man kann auch weiterhin telefonisch oder per E-Mail einen Termin reservieren.

Der kontaktlose Abholservice Call & Collect steht Nutzern ebenfalls weiter zur Verfügung. Medienwünsche können an buecherei@plankstadt.de gemailt und ein Abholtermin vereinbart werden. Für die Rückerstattung von Veranstaltungstickets bitten die Mitarbeiterinnen darum, vorher telefonisch Kontakt herzustellen, um unnötige Begegnungen zu vermeiden.

Und noch ein Hinweis: Bis Ende April 2021 entstehen keine Mahngebühren. Während der Osterferien hat die Bücherei zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Am Karsamstag, 3. April, bleibt die Bücherei jedoch geschlossen. zg