„Entscheiden uns für den Naturschutz“

Plankstadt. In unserem Artikel „Stromverbrauch nimmt 20 Prozent ab“ aus unserer Donnerstagsausgabe ist uns ein Fehler passiert. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt sprach Dr. Stephan Verclas (Plankstadter Liste) sich letztendlich gegen den Ensembleschutz aus, da das Gebäude zurückgesetzt ist, und votierte damit für den Klimaschutz. Er widersprach damit dem Verwaltungsvorschlag an. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Auch Thomas Burger (Grüne Liste Plankstadt) äußerte sich zum Vorhaben des Bauherren im Rosental, an der Gebäudefront zur Straße hin einen Vollwärmeschutz anzubringen. Das Vorhaben Vollwärmeschutz an der Gebäudefront zur Straße hin, so Burger, sei eine Abwägung zwischen verschiedenen Bedürfnissen. In diesem Fall Ensembleschutz oder Naturschutz.

Entscheidung für Umweltschutz

Das abzuwägen und zu entscheiden sei nicht einfach. Doch hier sehe die GLP, betonte Burger, „einen klaren Vorteil für die energetische Sanierung, da das Haus zurückgesetzt ist und somit für dieses Vorhaben geeignet ist.“ Eine Dämmung von innen, wie es die Verwaltungsvorlage als Alternative vorschlage, sehe der Gemeinderat kritisch, da sie meist mehr Nach- denn Vorteile biete. Zum Vorteil gereicht dem Bauherrn auch die Bemühungen, die Außenfassade, soweit das technisch möglich ist, originalgetreu nachzubilden.

„Daher entscheiden wir uns in diesem Fall für den Umweltschutz und Stimmen gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung.“ Also für den Vollwärmeschutz an der Gebäudefront. ske/red