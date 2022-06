Entzückt vom Naturschauspiel

Plankstadt. Vor zwei Jahren hatte der katholische Kirchenchor eine Reise in die Schweiz geplant – jetzt konnte sie endlich stattfinden. Sängerinnen und Sänger sowie Partner und Freunde des Plankstadter Kirchenchores machten sich mit einem hiesigen Busunternehmen auf, um im Bernina- und Glacier-Express auf den schönsten Teilstrecken durch die Schweizer Alpen zu fahren.

Ziel und Ausgangspunkt der Reise war das schöne und berühmte Städtchen Davos. Am zweiten Tag ging es mit dem Bus nach Pontresina und von dort mit dem Bernina-Express nach Tirano im Veltlin. Die schönste Verbindung des kühlen Nordens mit dem warmen Süden. Das bekamen die 25 Reisenden der Gruppe zu spüren, da sie bei sechs Grad in der Schweiz aufbrach und mittags bei 31 Grad in Tirano/Italien den Sommer genießen konnte. Zurück ging es mit dem Bus über St. Moritz und über Passstraßen. Der höchste Punkt ist der Flüelapass, ein 2383 Meter hoher Gebirgspass im Schweizer Kanton Graubünden und zwischen Davos im Landwassertal. Am dritten Tag befuhr die Reisegruppe den wohl schönsten Streckenabschnitt des Glacier-Express von Disentis nach Andermatt. Bei strahlendem Sonnenschein durchfuhr der rote Zug das Vorderrheintal, überquerte den Oberalp-Pass (2044 Meter) bis Andermatt am Gotthard-Massiv.

Von dort aus ging es weiter mit dem Bus durch das Reuss-Tal zum Vierwaldstätter See, vorbei an Altdorf über die Uferstraße bis nach Flüelen. Vollkommen begeistert von den Naturschauspielen bestieg die Reisegruppe einen Raddampfer. Auf einer herrlichen Schifffahrt auf dem Vierwaldstätter See nach Brunnen ließ sie alle Eindrücke der Schweizer Zentralalpen wirken, bevor es mit dem Bus zurück nach Davos/Klosters und am nächsten Tag zurück in die kurpfälzische Heimat ging. zg