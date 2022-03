Eppelheimer spenden für Frühchen in Ukraine

Eppelheim. Die Eppelheimer sind wirklich hilfsbereit: 15 große Kartons und noch einige kleinere Schachteln hat Julia Heffner in ihr Auto geladen, um gleich weiter nach Ladenburg zu fahren. Dort übergab sie die Spenden für die Frühchenstation eines Kinderkrankenhauses an die Fahrer der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, die mit einem Hilfskonvoi gleich in Richtung Lwiw aufgebrochen sind, wo sie von Hilfsorganisationen erwartet werden, heißt es in einer Mitteilung. Die übernehmen dann die Fracht und transportieren sie weiter zur Klinik in Sumy im Nordosten der Ukraine.

Die Initiative kam auf die Bitte der langjährigen Eppelheimerin Julia Heffner, die mittlerweile in Mannheim wohnt, zustande. Bürgermeisterin Patricia Rebmann musste nicht lange überlegen. Sie bot sofort Unterstützung seitens der Stadt an. Die spendenwilligen Bürger konnten dringend benötigte Artikel an der Rathaus-Pforte abgeben.

Und die Aktion geht weiter. Dringend brauchen die Mediziner sowie das Pflegepersonal in Kinderkrankenhäusern der Ukraine Material zur Versorgung der kleinen Patienten. Die Hilfe kommt gezielt an. Per Handy stehen Ärzte aus einem Mannheimer Kinderkrankenhaus mit ihren Kollegen in der Ukraine, die unter unvorstellbaren Bedingungen um Kinderleben kämpfen, in Verbindung. Im Rathaus können Windeln (Größe XS und 1), Feuchttücher sowie Babynahrung (Brei und haltbare Milch) und Nahrung für Frühgeborene abgegeben werden. Die Mitarbeitenden können nur diese Artikel annehmen. Auch Geldspenden sind willkommen. zg

