Erdbeben im besonderen Spannungsfeld

Plankstadt. Der evangelische Männerkreis Plankstadt lädt zum Vortrag „Erdbeben: Lissabon 1755 – Antakya 2023 – Erdbeben im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Politik und Religion“ ein, der von Dr. Ulrich Löffler gehalten wird. Termin ist Donnerstag, 27. April, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.

„Große Erdbeben waren und sind mehr als gewaltige Naturereignisse. Es sind Katastrophen, die über viele Menschen Leid und Tod bringen und politisch Verantwortliche vor riesige Probleme stellen. Nicht zuletzt werden Erdbeben und ihre Zerstörungsmacht zu Medienereignissen, denen oftmals Debatten über Deutung und angemessenes Handeln folgen. Warum gibt es Erdbeben? Wie deuten wir ihr Erscheinen? Was ist zu tun und was hilft wirklich? Der Vortrag von Dr. Ulrich Löffler geht der Frage nach, inwiefern und wie die Diskussionen um das Erdbeben von Lissabon bis in die Gegenwartsdebatten der laut ARD ,Jahrhundertkatastrophe‘ am 6. Februar 2023 in der Türkei und Syrien nachhallen, lädt der Männerkreis auch Nichtmitglieder ein. hk