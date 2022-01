Erdgasleitung soll Eppelheimer Wasserschutzgebiet durchqueren

Plankstadt/Eppelheim/Region. Aufgrund einer erheblich gestiegenen Erdgasnachfrage soll die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) zwischen Lampertheim und Amerdingen über 250 Kilometer Länge abschnittsweise und bedarfsgerecht errichtet werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Die SEL ist nach Planfeststellungsabschnitten viergeteilt. Der den Regierungsbezirk Karlsruhe betreffende Planfeststellungsabschnitt II beträgt rund 62 Kilometer und führt komplett durch den Regierungsbezirk Karlsruhe. Betroffen davon ist auch die Stadt Eppelheim.

Die geplante Leitung soll an der Landesgrenze zwischen Hessen und Baden-Württemberg auf dem Gemeindegebiet südöstlich des Viernheimer Kreuzes der Autobahnen 6 und 659 beginnen. Danach verläuft der angestrebte Trassenkorridor in der Rheinebene parallel zu der Gastransportleitung RTN1 in südöstlicher Richtung bis zum Neckar bei Dossenheim.

Nach Querung des Neckars soll der Trassenkorridor weiter zum Heidelberger Grenzhof verlaufen und von dort zunächst weiter parallel mit der Gastransportleitung RTN1 und kurz vor dem Siedlungsbereich Eppelheim leicht nach Westen Richtung Plankstadt, wo sie das Wasserschutzgebiet Brunnen Eppelheim durchquert. Vorgesehen ist, dass die Leitung direkt südlich von Eppelheim Richtung Osten abknickt und der Trassenkorridor südlich des Heidelberger Stadtteils Rohrbach die Ausläufer des Odenwalds erreicht.

Geplant ist zudem, dass die sich östlich anschließenden FFH-Gebiete Steinachtal und Kleiner Odenwald im Verlauf gequert werden. Ab Meckesheim soll der Trassenkorridor dann in östliche Richtung verlaufen und bei Hüffenhardt nach Süden abknicken, um kurz darauf die Grenze des Regierungsbezirks Karlsruhe zu erreichen.

Insgesamt werden die Gemarkungen der Gemeinden Heddesheim, Epfenbach, Helmstadt-Bargen, Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Nußloch, Gaiberg, Mauer, Meckesheim, Spechbach, Hüffenhardt sowie der Städte Ladenburg, Eppelheim, Leimen, Wiesloch, Mannheim, Viernheim und Heidelberg durchquert. Hierzu wird von der Planfeststellungsbehörde des Regierungspräsidiums Karlsruhe ein sogenanntes Scoping-Verfahren durchgeführt.

Erstes Ziel dieses Verfahrens ist die Ermittlung umweltrelevanter Themen und insbesondere die frühzeitige Unterrichtung des Vorhabenträgers, welchen Inhalt, Umfang und Detailtiefe die Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens vorweisen müssen. Aber auch darüberhinausgehende Auswirkungen und mögliche Schwierigkeiten des Projekts sollen ermittelt sowie Anregungen zu den weiteren Planungen aufgenommen werden.

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie wird zur Reduzierung von Kontakten auf die Durchführung eines öffentlichen Besprechungstermins verzichtet. „Das Verfahren wird stattdessen zunächst schriftlich durchgeführt“, heißt es vonseiten des Regierungspräsidiums. Sofern es nach Erhalt der Stellungnahmen noch klärungsbedürftige Punkte gäbe, werde hierfür ein gesonderter Scoping-Termin anberaumt.

Bis Ende Februar äußern

Neben den betroffenen Fachbehörden, Naturschutzorganisationen und sonstigen Vereinigungen ist auch die Öffentlichkeit eingeladen, sich zum Vorhaben zu äußern. Stellungnahmen und Äußerungen können noch bis einschließlich 25. Februar schriftlich an die Planfeststellungsbehörde im Regierungspräsidium gerichtet werden, heißt es aus Karlsruhe. zg

