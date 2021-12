Erlös von Plätzchen an Notgemeinschaft

Plankstadt. Der Hausfrauenverein blickt auf ein von Corona geprägtes, aber nicht ereignisloses Jahr zurück. So verkauften die Mitglieder selbst gebackenes Weihnachtsgebäck in einer Hütte auf dem Wochenmarkt. „Wir waren überwältigt, welche große Mengen Plätzchen wir ,geliefert’ bekamen, sodass wir über 200 Tüten füllen konnten. Diese waren am Ende ausverkauft und wir freuen uns, die Notgemeinschaft mit einem stattlichen Betrag unterstützen zu können“, schreiben die Frauen.

Im Oktober verabschiedete sich der Verein von seiner langjährigen Vorsitzenden Thea Fritz und Astrid Baro wurde Nachfolgerin. „Die große Teilnehmerzahl zeigte uns, wie sehr das Vereinsleben vermisst wurde“, heißt es in der Mitteilung. Jetzt hoffen die Frauen auch im Hinblick auf die 2022 stattfindende 1250-Jahr-Feier der Gemeinde, dass Feste wieder möglich sein werden. zg