Erneut Graffiti aufgetaucht

Plankstadt. Unbekannte Täter haben erneut mehrere Fassaden und Örtlichkeiten im Bereich der Jahnstraße, der Humboldtschule und der Mehrzweckhalle in Plankstadt mit Graffiti beschmiert. Der Tatzeitpunkt kann nach derzeitigem Erkenntnisstand auf den Zeitraum zwischen Freitag, 14. Mai, ab 13 Uhr, und Montag, 17. Mai, bis 7 Uhr, eingegrenzt werden.

Die Unbekannten besprühten mehrere Örtlichkeiten mit den aus bereits vorangegangenen Sachbeschädigungen bekannten „Tags“ (Schriftzügen). Daher wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Serie von Sachbeschädigungen und somit auch um dieselben unbekannten Täter handelt.

Bereits am Wochenende vom 8. und 9. Mai waren Schmierereien an der Humboldtschule und der Kindertagesstätte zwischen Antoniusweg und Pestalozziweg aufgetaucht. Die Unbekannten besprühten die Fassaden in den Farben Lila, Schwarz, Rot und Türkis und verwendeten meist den Schriftzug „Naiv 151 ERZ“.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. pol

