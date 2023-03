Erste Hilfe wird aufgefrischt

Plankstadt. Was hat ein Kaktus mit der stabilen Seitenlage zu tun? Wie funktioniert eine Rettungsstraße? Woran erkenne ich einen Schlaganfall? Wie funktioniert eigentlich ein Defibrillator? Nach Corona-bedingter Zwangspause, in der die Erste-Hilfe-Kurse nur online stattfinden konnten, ist es wieder möglich, diese in Präsenz auszuführen.

Mit viel Witz und Charme wurde die Tagespflege Kurpfalzpark aus Plankstadt in die Erste-Hilfe eingewiesen. Durchgeführt wurde dieser von Luca, welcher aktuell sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Johanniter Unfallhilfe in Mannheim absolviert. Luca leitete mit viel Elan und Expertenwissen durch den Kurs. Im Rollenspiel durften alle erleben, wie es ist, wenn Rettungskräfte durch Gaffer gestört und behindert werden und wie man in solch einer Situation angemessen reagiert. Das Üben von Reanimationsmaßnahmen an der Puppe „Toni“ durfte nicht fehlen. Durch die vielen praktischen Übungen verging die Zeit wie im Flug, heißt es in einer Pressemitteilung der Tagespflege.

„Wir als Einrichtung sind dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Nun nach der langen Pause endlich wieder in Präsenz zu lernen und zu üben, war eine tolle Sache. Auch wir Fachkräfte lernen in diesen Kursen immer wieder dazu. Aber auch alle Betreuungskräfte und ergänzenden Hilfen waren mit dabei. So kann im Notfall jeder Leben retten“, so Pflegedienstleitung Rebekka Condic.

Der Dank des Teams ging nicht nur an Luca, sondern auch an die Johanniter Unfallhilfe Mannheim, die ihre FSJler so toll und kompetent ausbildet. zg