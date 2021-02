Plankstadt. Dieser Tage hatte der neue Bürgerbus, der im Dezember in Plankstadt angekommen war, seinen ersten Einsatz im regulären Fahrbetrieb. Der alte Bus befand sich wegen Wartungsarbeiten und TÜV in der Werkstatt.

In den vergangenen Wochen war alles vorbereitet worden: Die Werbeaufdrucke der Sponsoren wurden aufgebracht und die Fahrer machten sich nach und nach mit der Handhabung des Fahrzeugs vertraut.

Der Innenraum präsentiert sich deutlich verändert. Die acht Sitze sind so angeordnet, dass die Rückbank mit nur noch drei Sitzplätzen komfortabler ist und hinter dem Fahrersitz mehr Platz für Rollatoren zur Verfügung steht.

Künftig werden der alte und der neue Bus im Wechsel fahren, so dass immer ein Fahrzeug zur Verfügung steht. „In diesem Zusammenhang gilt ein großes Dankeschön der TSG Eintracht Plankstadt, die dem Bürgerbusverein in den vergangenen fünf Jahren oft ihren Jugendbus zur Verfügung gestellt hatte, wenn der Bürgerbus wegen Reparaturarbeiten ausgefallen war“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Betreiber. zg