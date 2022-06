„Erwarten volle Transparenz“

Die Diskussionen um die Güterbahntrasse zwischen Eppelheim und Plankstadt halten an und deshalb hatte die Plankstadter Liste die Mitinitiatorin der Bürgerinitiative „Keine Bahntrasse“, Caren Thönnessen, zum politischen Stammtisch eingeladen.

So berichtete Caren Thönnessen über den Dialog mit Experten in den zuständigen Gremien und mit der Bahn selbst. Die deutschlandweit bekannt gewordene Traktoraktion des Bauernverbandes hatte zum Nachdenken angeregt. Die Bürgerinitiative sah die Zusammenarbeit mit den Landwirten als sehr positiv an, denn diese fühlten sich in ihrer Existenz bedroht.

Um mit den Fachleuten auch sachgerecht diskutieren zu können, war es für die Bürgerinitiative „Keine Bahntrasse“ zwingend erforderlich, auch Fachleute in ihren Kreis aufzunehmen – so einen Verkehrsplaner und einen Juristen für die vielen noch offenen Rechtsfragen.

Die bei ihrer Arbeit entstandenen Kosten hat die Bürgerinitiative bislang privat selbst getragen. Es ist mehr als wünschenswert, wenn die betroffenen Kommunen die Initiative auch finanziell unterstützen würden, denn ihre Arbeit ist im Sinne und zum Wohle aller betroffenen Bürger.

Alternativplanungen der Trasse würden derzeit noch viel zu wenig in Erwägung gezogen. So fehlen Zahlen und Stellungnahmen über eine linksrheinische Trassenführung oder den möglichen Ausbau der bestehenden Rheintal-Strecke. Tunnel- oder Deckellösungen würden viel zu wenig diskutiert.

Da solche Lösungen allemal kostengünstiger als beispielsweise die Tunnellösungen in den Schweizer Bergen wären, müssen sie als realisierbar bei den Planungen berücksichtigt werden. In diesen Rahmen gehört auch die Überlegung für eine vollständige Untertunnelung der Stadt Schwetzingen., was diese verkehrstechnisch enorm entlasten würde – schließlich werden heute sogar Tunnels unter das Meer gebaut.

Berechnungen zeigen auch eine derzeitige Nichtauslastung der Rheintal-Strecke durch den Güterverkehr. Infrage stehen auch die Güterbahnhöfe Mannheim und Karlsruhe, da die Güterzüge der großen Transversale Rotterdam – Genua hier nicht neu zusammengestellt werden müssen, sondern einfach an diesen vorbeifahren.

Ulrike Breitenbücher dankte Caren Thönnessen für ihr Kommen und ihre Informationen. Der Abend habe auch gezeigt, dass die Diskussion um die Trasse noch lange nicht beendet ist, denn schließlich gehe um unsere gemeinsame Umwelt auf der Gemarkung Plankstadts. uk