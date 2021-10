Es bleibt nur Zeit bis Ende des Jahres

Plankstadt. In seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 25. Oktober, wird sich der Gemeinderat umfassend mit der Vergabe von Arbeiten an in der Friedrichstraße 2 beschäftigen. Konkret geht es um den Umbau und die Sanierung von Doppelhaushälften für die Ganztagsbetreuung an der Friedrichschule.

Aus Gründen der Förderung müssen diese Arbeiten bis zum 31. Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein. Deshalb habe Bürgermeister Nils Drescher mehrere Eilentscheidungen treffen müssen, von denen der Gemeinderat in der Sitzung offiziell Kenntnis nehmen soll. Eine der Eilentscheidungen betraf die Vergabe der Fensterarbeiten.

Noch zu vergeben sind die Abdichtungsarbeiten am Dach. Laut Gemeindeverwaltung sei die Vergabe hier auch deshalb umgehend notwendig, da die Arbeiten witterungsabhängig sind. Stattfinden sollen sie eigentlich im November, weshalb Drescher auch hier eine Eilentscheidung getroffen hat. Die Gemeinde hatte acht Firmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert, nur eine sei dem Aufruf auch nachgekommen, heißt es in der Beschlussvorlage. Vorab hatte die Gemeinde Kosten von etwa 50 000 Euro erwartet, das Angebot der Firma Neidig aus Plankstadt, die den Zuschlag nun erhalten hat, liegt bei ungefähr 72 000 Euro. Grund für die deutlich höheren Kosten sind die derzeit gestiegenen Materialpreise und die große Nachfrage im Bausektor. Laut Gemeindeverwaltung sei das Angebot dennoch wirtschaftlich.

Auch für die Elektroarbeiten an den Doppelhaushälften hatte die Gemeinde nur ein Angebot erhalten. Den Zuschlag hat hier die Firma Münch aus Plankstadt erhalten, ebenfalls nach einer Eilentscheidung des Verwaltungschefs. Mit ungefähr 57 800 Euro liegt die Kostenberechnung der Firma sehr nah an der vorhergehenden Schätzung von 56 500 Euro für die Arbeiten.

Besseres Angebot trotz Kosten

Für die Entwicklung des Kultur- und Sportquartiers muss der Gemeinderat Planungsarbeiten vergeben. Von den beiden Angeboten, die bei der Gemeinde eingingen, bevorzuge die Verwaltung entschieden das des Planungsbüros Ramboll aus Überlingen. Dieses sei sehr viel detaillierter auf die wichtigen Themen eingegangen. Trotz höherer Kosten handele es sich deshalb hierbei um das bessere Angebot aus Sicht der Gemeinde. Aktuell sei von Planungskosten in Höhe von 80 000 Euro auszugehen. Vereinzelte Punkte wie zum Beispiel übergeordnete Fuß- und Radwege oder öffentliche Stellplätze am Kultur- und Sportquartier möchte die Gemeinde womöglich an Erschließungsträger vergeben. Die öffentliche Straße und die Kanalisation seien nicht Teil der Planungsarbeiten, heißt es in der Vorlage.

Ein vermutlich etwas kleinerer Tagesordnungspunkt wird die Annahme einer Spende der Welde Brauerei werden. Diese hat der Gemeinde anlässlich des 1250-Jahre-Jubiläums genau 1250 Flaschen ihres Bieres Kurpfalzbräu mit einem Sonderetikett überlassen. Die Gemeinde hat diese nun bereits eingelagert. Das Bier soll in Form von Präsenten bei den 1250-Jahr-Feierlichkeiten ausgegeben oder zur Bewirtung von kleineren Veranstaltungen genutzt werden.