  Es gab mal ein Trutolfesheim

Im Jahr 2021 wird nicht nur Plankstadt 1250 Jahre alt, auch der Grenzhof wurde damals erstmals urkundlich erwähnt. Dieses Jubiläum haben die Gemeinden Oftersheim, Schwetzingen (766 bis 2016), Hockenheim (769 bis 2019) und Eppelheim (770 bis 2020) schon hinter sich.

AdUnit urban-intext1

Da lohnt doch ein Blick auf die anderen Gemeinden unseres Verbreitungsgebiets, wie alt sie denn sind. Am nächsten kommt einer runden Jubiläumszahl dann Altlußheim, dessen Premiere im Lorscher Codex aus dem Jahre 946 stammt. Es dauert also nur noch 25 Jahre bis zum runden 1100. Geburtstag. Deutlich jünger sind Ketsch (gegründet im Jahr 1150), Rohrhof (1152), Brühl (1157) und Reilingen (1286). Den nächsten Jubiläumsjahrestag (875) kann also Ketsch im Jahr 2025 feiern. Rohrhof und Brühl folgen 2027 und 2032. Reilingen wird sicher 2036 das 750. Jubiläum groß feiern wollen. Küken in der Runde ist Neulußheim, das derzeit genau 310 Jahre alt ist.

Einige Ortschaften im Raum gibt es übrigens gar nicht mehr: So wurde 784 Trutolfesheim bei Plankstadt gegründet. 1152 fand ein Lochheim nahe Oftersheim Erwähnung und 1214 Altstatt (oder Altstetten). Es soll zwischen Kirchheim und Schwetzingen gelegen haben. Auch Maurelheim, Morilinheim und Westheim sollen nahe Schwetzingen existiert haben. So stand es zumindest mal vor über 60 Jahren in unserer Zeitung.