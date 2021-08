Es gibt noch Konzertkarten - Impfung und Kaffeestunde in Gänsweid

Plankstadt. Der Hausfrauenverein lädt zur Kaffeestunde mit Kuchenverkauf am Freitag, 13. August, von 15 bis 17 Uhr und zu einem Wiedersehen in der Corona-Zeit ein. Bei einer Kaffeerunde in der Gänsweid können die Mitglieder den Kontakt untereinander wieder aufleben lassen, unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab 16 Uhr besteht zudem für alle Interessierten die Möglichkeit, sich ohne Termin und Anmeldung in der Gänsweid impfen zu lassen.

Tickets für „Amokoma“

Die Bäckerinnen, die einen Kuchen backen, werden gebeten, diesen ab 14 Uhr an die Grillhütte zu bringen. Nach 17 Uhr beginnt dann das Programm der Gemeinde und abends ab 19 Uhr spielt die Band „Amokoma“. Für das Konzert, bei welchem die 3-G-Regel gilt, gibt es noch Karten unter www.reservix.de.

Den Kaffeenachmittag mit Kuchenverkauf gestaltet der Hausfrauenverein um die Vorsitzende Thea Fritz in freundschaftlicher Vereinbarung mit den Landfrauen. Die Einnahmen werden – ebenfalls in gemeinsamer Abstimmung – für die Flutopfer-Katastrophenhilfe gespendet. tf/zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2