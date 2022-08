Es gibt wieder zu stöbern

Plankstadt. Der Kruuschd & Krempel Markt geht nach Corona-bedingtem Ausfall in seine dritte Auflage. Am Freitag, 2. September von 18 bis 22 Uhr und am Samstag, 3. September, von 10 bis 12 Uhr eröffnet sich, so schreibt es die Gemeinde in einer Mitteilung, ein Mekka für all jene, die Besonderheiten und Schnäppchen suchen – im Gemeindezentrum wird dann jeder fündig.

„Reinschauen lohnt sich“, versprechen die Macher von der Lokalen Agenda schon vorab. Der Erlös der Aktion kommt der örtlichen Notgemeinschaft zugute. Bürgermeister Nils Drescher übernimmt erneut die Schirmherrschaft für den Markt: „Das Engagement für den Nächsten ist toll“, findet der Rathauschef, weswegen er der Aktion gerne seine Unterstützung verspricht. Im Vorfeld des Kruuschd & Krempel Marktes werden Gegenstände zum Verkauf gesammelt und sortiert. Die Abgabe- tage im Gemeindezentrum sind Mittwoch, 31. August, von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie Donnerstag, 1. September von 9 bis 12 Uhr. zg