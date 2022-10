Es ist Zeit, Dankbarkeit zu zeigen

Plankstadt. Von Laura Kaltschmidt

Plankstadt. „Dankbare Menschen geben den anderen Kraft zum Guten.“ Dieser Spruch liegt zwischen Äpfeln, Paprika, Möhren, Kürbissen, Weißkohl und Kartoffeln sowie Nüssen und Marmeladen in der evangelischen Kirche in Plankstadt. Der laminierte Zettel stammt von einem ehemaligen Pfarrer, der ihn vorbeigebracht hat, erzählt Kirchendienerin Jasmin Engelhardt. Sie und Luca Kumpf nahmen am Samstag von 10 bis 12 Uhr alles entgegen, was Freiwillige in die Kirche brachten, um zu zeugen, wofür sie besonders dankbar sind – denn an diesem Sonntag wird Erntedankfest gefeiert.

Die kleine Weisheit auf dem Papier fasst treffend zusammen, worum es bei dieser Aktion gehen soll: „Die Leute werden sich bewusst darüber, was es alles zu schätzen gibt und was man anderen geben kann“, so Engelhardt. Das Erntedankfest wird in christlichen Kirchen in der Regel am ersten Wochenende im Oktober gefeiert und soll an die Verbindung zwischen Mensch, Natur und Gott erinnern. Dabei geht es vor allem um die Dankbarkeit für die Ernte und die Lebensmittel, die uns täglich zur Verfügung stehen.

„Es wird zwar eher selten gemacht, aber es wäre auch alles andere erlaubt. Man dürfte alles mitbringen, wofür man dankbar ist“, so Engelhardt. In Schwetzingen beispielsweise bat die katholische Kirchengemeinde um haltbare Lebensmittel, die an den Tafelladen „Appel + Ei“ gehen sollen.

Keine Frage des Alters

In Plankstadt wurden die Gaben von Privatpersonen, aber auch von Landwirten vorbeigebracht. Dankbarkeit spielt in jeder Altersgruppe eine Rolle, wie sich an diesem Tag zeigte. Engelhardt berichtet, dass neben älteren viele jüngere Leute da gewesen seien und sie auch neue Gesichter gesehen habe, die sie noch nicht in der Kirche getroffen habe. „Es ist nicht auffällig mehr oder weniger gebracht worden als früher“, stellte die Kirchendienerin im Bezug auf die Pandemie fest.

Mit den Gaben wird nun am Wochenende der Altar geschmückt, anschließend werden das Obst und das Gemüse verteilt. Mit anderen Teilen und Dankbarsein – das ist es, was uns an diesen Tagen Kraft geben soll, wie es der Spruch des Besuchers treffend zusammenfasst.

