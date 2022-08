Es tut sich was rund um das Gewerbegebiet „A!real III“ im Norden der Gemeinde. Rund zwei Wochen war die Kreisstraße 1411 zwischen dem Kreisverkehr bei Decathlon und der Zufahrt zur Bundesstraße 535 bei der Weldebräu in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Am Edeka-Supermarkt blockierten große Zäune die Weiterfahrt. Jetzt ist die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

In der Zwischenzeit

...