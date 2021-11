Fahrplan des Plankstadter Bürgerbus ändert sich geringfügig

Plankstadt. Fahrplanänderung beim Bürgerbus: Ab Montag, 29. November, fährt der Bus auf einer leicht veränderten Fahrtroute und mit verlegten beziehungsweise neu hinzugekommenen Haltestellen. Die Streckenführung vom Rathaus bis „Neurott“ bleibt unverändert bestehen, ebenso die bekannten Abfahrtszeiten.

Die jetzige Haltestelle „Dürerstraße“ entfällt. Stattdessen gibt es einen neuen Haltepunkt auf dem Neurott in Höhe der Einmündung Carl-Benz-Straße. Der Penny-Markt wird danach direkt angefahren und zwar wie bereits früher mit der Haltestelle auf der Seite des Getränkemarktes Streck. Danach geht es über den Welde-Kreisel zurück bis Einmündung Jahnstraße. Der neu eröffnete Edeka-Markt erhält eine eigene Haltestelle. Der bisherige Haltepunkt „Westende“ wird verlegt in die Straße „Westende“ in Höhe der Einfahrt zum Mehrzweckhallen-Parkplatz. Die Route führt danach durch das Westende in den Antoniusweg. An der dortigen Einmündung gibt es ebenfalls eine neue Haltestelle, die das neue Wohngebiet „Antoniusquartier“ erschließt. Die Haltestelle „Ungersgarten“ bleibt bestehen.

Abfahrtszeiten bleiben

Danach wird der Streckenverlauf wie bisher beibehalten, auch die gewohnten Abfahrtszeiten verändern sich nicht. Ab der offiziellen Umstellung auf den Winterfahrplan am 12. Dezember gibt es eine neue Buslinie 730, die zwischen dem Bahnhof Schwetzingen und dem Plankstadter Gewerbegebiet verkehrt. Daher entfällt ab diesem Zeitpunkt die Haltestelle „Brauereistraße“. Zwischen Montag, 29. November, und Samstag, 11. Dezember, fährt der Bürgerbus den Haltepunkt „Brauereistraße“ jedoch noch an, um die Fahrgäste wie gewohnt zu befördern.