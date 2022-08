Familien und ihre Betriebe

Manchmal liefern sich kurz- und langfristige Nachrichten einen Wettbewerb: Die täglichen Corona-Botschaften wurden abgelöst durch die schrecklichen Kriegsbilder aus der Ukraine. Das nächste Dauerthema macht sich mit der Energiekrise breit. Die immer wieder aufflackernden Warnstreiks zum Beginn der Ferienzeit werden dagegen von vielen fast schon stoisch ertragen – Hauptsache ab in den Urlaub.

Unsere Komfortgesellschaft steuert auf einen nicht nur mentalen Umbruch zu, denn Veränderungen gibt es überall. Besonders im Regionalen schaut man inzwischen etwas genauer hin. Berichte über unsere heimischen Unternehmen – Kleinbetriebe wie Mittelständler – interessieren stärker. Ein positives Beispiel zeigt das Interview mit Welde-Chef Max Spielmann in dieser Zeitung, Ausgabe vom Freitag, 5. August. Es sind sonst nämlich weniger die Erfolgsmeldungen, häufig ist auch von Geschäftsaufgaben zu lesen. Auffällig dabei, dass überwiegend nicht wirtschaftliche Schwierigkeiten der Grund sind, sondern die fehlenden Mitarbeiter.

Die Entwicklung kam schleichend und verstärkt sich derzeit mit Wucht: Renommierte Metzgereien haben phasenweise an Nachmittagen geschlossen. Ebenso Bäckereien mit eingeschränkten Geschäftszeiten einzelner oder über „die Sommermonate“ ganz geschlossener Filialen. Genauso wie Handwerksbetriebe, die mangels Mitarbeiterkapazität nur noch Stammkunden oder absolute Notfälle annehmen. Wenn selbst an prominenten Plätzen wie der Kurfürstenstube am Schloss in Schwetzingen die von Betreibern und Gästen erhoffte Neueröffnung sich verzögerte, weil der Küchenbereich nur mit Mühe besetzt werden konnte, ist das kein gutes Zeichen.

Noch schmerzhafter sind für Inhaber und Kunden Geschäftsaufgaben, weil Nachfolgerinnen und Nachfolger fehlen. So droht einem Rückgrat der regionalen Wirtschaft, den seit Generationen bestehenden Familienbetrieben, in weiten Teilen das Aus.

Patentrezepte zur Lösung gibt es keine. Es sind eher einzelne Stellschrauben, mit denen ein flächendeckendes Sterben vertrauter Betriebe verhindert werden könnte. Denjenigen, die ihre Betriebe weiterleben lassen wollen, ist zu wünschen, dass sich im Familien- oder Mitarbeiterkreis doch noch beizeiten Nachfolger und neue Mitarbeiter finden. Dazu braucht es jedoch Kreativität in Ausbildungs- und Förderungsgängen – mit berufliche Perspektiven, öffentlicher Anerkennung und entsprechender Bezahlung. Weil wir alle irgendwo darauf angewiesen sind: Ausbildung in handwerks- und pflegenahen Berufen muss für den Nachwuchs eine reizvolle und zukunftsfähige Wahl darstellen können.