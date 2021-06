Fans fiebern in Plankstadt mit der deutschen Mannschaft mit

Die Bierbänke des Welde-Lustgartens in Plankstadt füllen sich nach und nach. Die Schlange an der Selbstbedienungstheke wird länger und die ersten Gäste ziehen sich das Deutschland-Trikot über den Kopf. Die Hoffnungen auf einen Einzug der deutschen Nationalmannschaft ins Achtelfinale der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft (EM) sind riesig und stauen sich am vergangenen Mittwoch im Plankstadter Lustgarten an.

Zu Beginn des Spiels singen die Fans teilweise sogar die Hymne mit. Der Veranstalter und Gastronom, Benjamin Huckele, bietet zu jedem EM-Spiel ein Public Viewing an und freut sich über zahlreiche Besucher. „Aufgrund der momentanen Corona-Verordnungen darf ich im Biergarten 480 Personen bewirten. Heute sind etwa 350 hier“, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Zum Besuch ist lediglich die Kontakterfassung notwendig.

Das Fußballspiel läuft – und die Menge fiebert gebannt mit. © Kaltschmidt

Huckele plant sogar, jedes Spiel - unabhängig davon, ob die deutsche Mannschaft spielt oder nicht - zu übertragen. Schon eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff des Spiels sind über 200 Gäste anwesend, trotz des unbeständigen Wetters ist die Menge wohlauf. Eine so hohe Besucherzahl an einem Werktag hat vermutlich einen besonderen Grund: Veranstaltungen, wie das Public Viewing, waren einerseits sehr lange nicht denkbar und sind andererseits eine der ersten Events, die derzeit wieder erlaubt sind.

Viele Zuschauer mit guter Stimmung da

Sarah Roth und ihre Freundin Celina Kempf tragen Deutschland-Trikots und reservieren lange vor Anpfiff schon einmal Plätze für sich und ihre Freunde. Sie erklären, dass sie eigentlich nur die Fußballspiele der Europa- oder Weltmeisterschaft schauen. Der Grund für ihr Kommen sei der Spieler Kai Havertz, meint Roth und lacht. „Es kommen bestimmt mehr Menschen, als nur die treuen Fußballfans. Andere Möglichkeiten zum Feiern gibt es ja kaum“, sind sich die Beiden einig.

Anne Dinkel und ihre Freundin Anna Althun sind ebenso keine leidenschaftlichen Fußballkenner. „Wir sind froh, endlich wieder etwas in einer Gruppe machen zu können“, sagt Althun. Das bestätigt auch eine Gruppe von Abiturienten. Ruben Sigmund erklärt, dass man sich auf diese Weise mit mehr Haushalten treffen dürfe als normalerweise. Er sei demnach hauptsächlich wegen seinen Freunden da. In der Halbzeit steht es 1:0 für Ungarn, Sigmund hofft auf den Ausgleich. „Man muss sich die Zuversicht wenigstens einreden“, behauptet er und lacht. Cosima Danei hingegen ist sich nach der ersten Spielhälfte unsicher, ob Deutschland noch aufsteigen kann. Der Abiturient Emilio El-Egnu verrät: „Bei mir ist es 50 zu 50. Zur Hälfte bin ich wegen des Fußballspieles hier, zur anderen Hälfte wegen meiner Freunde. Ich denke aber, das Spiel dreht sich noch. Deutschland gewinnt!“

Hannah Maier und ihre Freunde erzählen nach der ersten Hälfte des Spiels, dass sie höhere Erwartungen an die Mannschaft gehabt hätten, vertrauen aber auf den Ausgleich. Maier meint: „Die Stimmung bei uns ist trotzdem richtig gut! Vor allem nach dieser langen Corona-Zeit hat man so etwas vermisst.“ Die Stimmung vor dem Spiel könnte man als etwas verhalten bezeichnen. Die Menschen scheinen noch von der Pandemie gezeichnet zu sein. Nach und nach lockert sich dann die Atmosphäre, als sich die ungarische Spielfeldhälfte, ebenso wie die Biergläser, leert. Man spürt regelrecht, wie die Zuschauer mitfiebern.

Bei jeder Torchance - unabhängig vom Team - huschen offenkundige Reaktionen durch die Reihen. Die Besucher springen von ihren Plätzen auf, klatschen, jubeln oder buhen. Das Event spiegelt genau das wider, was so lange vermisst wurde: Eine Gruppe von Menschen, Freunde und Fremde, teilen Emotionen und tauschen sie aus.

„Habe mir mehr erhofft“

Zur Freude aller Fans gleicht Deutschland kurz vor Spielende aus und sichert sich so den Einzug ins Achtelfinale. Es ist klar: Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem 2:2-Unentschieden Gruppen-Zweiter - die Menge strotzt vor Euphorie. Emilio El-Egnu meint dennoch: „Ich habe mir da viel mehr von der Mannschaft erhofft!“ Die Erwartungen von Robert Schmitt hingegen wurden erfüllt. Vor dem Spiel vermutete er: „Das Spiel wird unspannend. Die Mannschaft wird nicht so ehrgeizig sein wie gegen Portugal.“ Er glaubt, dass der Andrang auf die Veranstaltung ohne die Pandemie-Rückstände noch viel größer wäre. Viele Besucher verlassen den Parklplatz hupend und jubelnd. Hinter ihnen liegt ein definitiv gelungenes Public Viewing. Die Freude auf das Public Viewing am kommenden Dienstag, wenn Deutschland im Achtelfinale gegen Deutschland antritt, ist jetzt schon spürbar.

