Fantasie kennt keine Grenzen

Plankstadt. Tolle Bücher, jede Menge Gewinne, Eisgutscheine und eine Urkunde für jedes Kind – das ist „Heiß auf Lesen“ in der Bücherei Plankstadt. Noch bis einschließlich Samstag, 17. September, können Grundschulkinder mit Petronella Apfelmus, Major Tom oder dem Drachen Kokosnuss Abenteuer erleben. Egal, ob sie für ein dickes oder dünnes Buch entscheiden – schon ab der ersten gelesenen Geschichte gibt es eine Urkunde und die Chance auf einen tollen Preis. Zum Abschluss der Ferien winkt am Donnerstag, 29. September, eine Preisverleihung.

„Heiß auf Lesen“ wird koordiniert und unterstützt durch die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen am Regierungspräsidium Karlsruhe. Bereits vor dem Start der Aktion gab es in der Bücherei und auf ihrer Homepage eine Anmeldekarte. Auch wer noch keinen Bibliotheksausweis hat, kann also mitmachen, und zwar kostenlos. Aus den brandaktuellen Büchern suchen sich die Kinder und Jugendlichen ihre Lieblingslektüre aus. zg