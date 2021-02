  Fasnachter aus Plankstadt spendieren Senioren 230 Berliner

Plankstadt. Auf die Frage, ob er etwas zu den Gefühlen in dieser Kampagne sagen kann, antwortet Dennis Winterkorn: „Nein, ich habe meine Taschentücher vergessen.“ Zumindest den Humor hat der stellvertretende Vorsitzende des Plankstadter Carneval Clubs also nicht verloren. Und immerhin eine Aktion war für den PCC trotz Corona drin. Denn der Verein spendierte insgesamt 230 Berliner für das Personal und die Bewohner des Caritas-Altenzentrums Sancta Maria.

AdUnit urban-intext1

Pflegedienstleiterin Daniela Habenberger und Pflegefachkraft Petra Taschner nahmen die Leckereien gerne symbolisch entgegen - der Großteil war bereits am Morgen angeliefert worden. Auf einigen stand „PCC“, andere waren mit einem stilisierten Gesicht aus Kakaopulver verziert. „Wir machen in diesem Jahr ein etwas abgespecktes Programm, aber wir wollten es nicht einfach ausfallen lassen“, erklärt Petra Taschner. Faschingsreime zum Mitmachen und der Macarenatanz waren Bestandteil der kleinen Feier, deren unverwechselbare Musik aus dem Fenster scholl. Jeder Wohnbereich feierte getrennt, der letzte eben am Fasnachtsdienstag.

Für Peter Rossrucker, dem Vorsitzenden des PCC, war gemeinsam mit dem gesamten Vorstand klar, dass zumindest diese Aktion wichtig ist, um den Verein nach allen ausgefallenen Veranstaltungen auch mal wieder zu zeigen. „Und wir wollten natürlich auch etwas für die Senioren tun“, so Rossrucker. Normalerweise dient die Seniorensitzung im CAZ sozusagen als Generalprobe für die Prunksitzung.

Ohne Emotionen ist alles nichts

Der PCC war im vergangenen Jahr der erste Fasnachtsverein im Umkreis, der sich für eine Absage der relevanten Veranstaltungen und vor allem auch frühzeitig für eine Absage des Backenbläserumzugs entschieden hat. „Ich denke, wir haben da alles richtig gemacht“, verteidigt Peter Rossrucker die Entscheidung, für die der Verein auch Kritik geerntet hatte.

AdUnit urban-intext2

Die Möglichkeit, eine Prunksitzung virtuell durchzuführen, sieht Peter Rossrucker nicht. „Fasnacht hat mit Emotionen zu tun. Und ohne diese funktioniert es aus unserer Sicht nicht“, erklärt er. Davon abgesehen, dass eine virtuelle Veranstaltung mit Kosten, Aufwand und Equipment verbunden ist, was der PCC so nicht leisten kann. „Wir müssen jetzt einfach durch und feiern im nächsten Jahr doppelt“, so Rossrucker.

Die Stimmung bei den Karnevalisten ist durchaus gedrückt. „Anfangs dachte ich, es geht noch, aber spätestens als dann in den sozialen Netzwerken die Erinnerungen aufgeploppt sind, was vor einem Jahr war, hat es doch wehgetan“, lässt Dennis Winterkorn durchblicken. Das Fasnachtsgefühl sei schon da, aber man könne es nicht ausleben. Abends alleine bei einem Glas Wein käme eben einfach keine vergleichbare Stimmung auf. Und was vor allen Dingen fehlt, ist der Kontakt zu den anderen Vereinen, der normalerweise in der Kampagne gegeben ist. Immerhin geht es den anderen Vereinen genauso - das Leid ist gewissermaßen geteilt.

Neuwahlen stehen an

AdUnit urban-intext3

Dabei geht es gar nicht nur um das Vergnügen, das ausfällt. Auch wichtige Dinge pausieren derzeit, wie beispielsweise die Mitgliederversammlung. Dabei müssten alle Vorstandsposten neu gewählt werden. Und nach rund vier bis fünf Wochen Pause nach der Kampagne würden eigentlich die Planungen für die nächsten Veranstaltungen losgehen.

AdUnit urban-intext4

„Ob wir ein neues Programm für die nächste Saison zusammenstellen können, steht und fällt mit den Kontaktbeschränkungen“, erklärt der Vize-Präsident des Elferrats Andreas Hipp. Momentan trainiert die Garde individuell mittels Videos - doch ein Gruppentanz lässt sich so nicht zusammenstellen. Eigentlich sind die PCCler froh, wenn mit Aschermittwoch diese traurige Kampagne vorbei ist. Denn: „Fasnacht und Abstand funktioniert einfach nicht“, sind sie sich einig. Die Hoffnungen ruhen nun auf den kommenden Monaten.